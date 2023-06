In Jahrhunderten herausgemeißelt: Früher wurde in Pedreres der Kalksandstein für Menorcas Städte gewonnen, heute ist es selbst eine Attraktion. Bild: Volker Mehnert

Beinahe hätten wir dieses fabelhafte Bauwerk verpasst. Unser Reiseführer erwähnte es nur in drei belanglosen, wenig ver­lockenden Zeilen, und in der menorquinischen Ebene östlich des Städtchens Ciutadella deutete nichts auf diesen steinernen Koloss hin. Denn er türmt sich nicht in die Höhe, sondern verschwindet dezent, aber dann umso monumentaler im Untergrund. Zum Glück herrschte an diesem Tag eine solche Hitze, dass wir für eine kleine Unterbrechung unserer Tour dankbar waren. Letztlich erwies sich die Pause zwar als zusätzlich schweißtreibend, aber das nahmen wir angesichts der überraschenden Wendung unserer Einkehr gern in Kauf. Denn die ehemaligen Steinbrüche von Pedreres de s’Hostal stellten sich als gigantische Felsenlöcher heraus, die im Laufe von Jahrhunderten mühselig aus dem Boden herausgemeißelt und herausgesägt wurden und nun in Form von invertierter Architektur einen eigentümlichen Reiz verströmen. Keine Architekten, keine Statiker waren hier planvoll am Werk, dafür haben Generationen von Arbeitern ungewollt ein Bauwerk gestaltet, das jetzt als Amphitheater, Konzerthalle unter freiem Himmel sowie als versunkener botanischer Garten, steinernes Labyrinth und Abenteuerspielplatz für Kinder eine unverhoffte At­traktion darstellt.

Von der Müllkippe zur Kunstgalerie

Aus den Steinbrüchen versorgten sich Menorcas Städte für ihre Häuser, Kirchen und Paläste traditionell mit dem Marès, einem Kalksandstein. Aus ihm wurden auch die hervorragend erhaltenen megalithischen Bauwerke aus prähistorischer Zeit errichtet, die in erstaunlicher Dichte auf der gesamten Insel verteilt sind. Bis zum neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert meißelten die Arbeiter den Stein noch mit einfachen Werkzeugen aus dem Boden und schufen auf diese Weise etwa ein Dutzend kleinere Steinbrüche, die „canteras manuales“. Später wurden schwere Maschinen eingesetzt, Steinsägen auf Schienen, die sich tiefer in den Fels bohren und größere Quader he­rausfräsen konnten, sodass in knapp dreißig Jahren die beiden monumentalen „canteras mecánicas“ entstanden.

Nachdem der Abbau von Marès zu Be­ginn der Neunzigerjahre beendet war, sollten die Spuren des menschlichen Eingriffs in die Natur wieder verwischt, die Steinbrüche nach und nach mit Gestein und Aushub verfüllt werden. Doch unter diesem Deckmantel verkamen sie zu halb legalen Müllkippen, in denen sich zunehmend Unrat und Sondermüll sammelten. Die französische Bildhauerin Laetitia Sauleau, damals mit Arbeiten an der Kathe­drale von Ciutadella beschäftigt, stolperte über die Steinbrüche und hatte sofort die Vision eines außergewöhnlichen kultu­rellen Raumes. Sie pachtete das gesamte Gelände und wurde mit der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung zur Initiatorin des einzigartigen Projektes Líthica. Das gesamte Areal wurde Schritt für Schritt vom Schutt befreit, gesäubert und systematisch bepflanzt. Finanzielle Engpässe verzögerten den Fortgang der Arbeiten immer wieder, doch dreißig Jahre später ist aus einer hässlichen Wunde im Landschaftsbild ein lebendiger Ort der Kunst und des kulturellen Lebens entstanden, der 2019 für die „kreative Wieder­belebung eines Industriestandorts“ den European Heritage Award erhielt.

Ein generationenübergreifendes Künstlerkollektiv

Die Auszeichnung gilt nicht nur Laetitia Sauleau und der Stiftung Líthica, sondern auch den Arbeitern, die in den Steinbrüchen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte gemeinschaftlich die Voraussetzungen für dieses Gesamtwerk geschaffen haben, das jetzt Elemente von Architektur, Skulptur und Land-Art vereint. Um an­derswo Gebäude zu errichten, entrissen sie der Erde Schicht um Schicht, Steinblock um Steinblock und gestalteten damit an ihrem Arbeitsplatz gleichzeitig die Grundstrukturen des originellen Raumkonzepts von Líthica. Was ursprünglich praktischen Zwecken diente – die Anpassung an Gesteinsschichten, der Einbau von Stufen und Treppen, die Spuren von Meißeln, Hämmern, Baggern und Fräsen – präsentiert sich jetzt als gewachsenes Kunstwerk, das auf den zutage getretenen natürlichen Strukturen des Erdinneren die Spuren des menschlichen Schaffens aufweist. Arbeiter, Handwerker und Maschinisten erweisen sich im Nachhinein als generationenübergreifendes Architekten- und Künstlerkollektiv.

In diesem historisch gewachsenen Raum werden mittlerweile zeitgenössische Landschaftsarchitekten und Künstler aktiv, die das Vorgefundene durch eigene Werke ergänzen und bereichern, es entsteht Kunst mit dem Steinbruch inmitten des Steinbruchs. Neben zahlreichen Skulpturen beherbergt Líthica ein steinernes La­byrinth sowie einen thematisch gegliederten botanischen Garten, der sich im alten Teil der Pedreres sowie jenseits der Abbruchkante in der näheren Umgebung erstreckt. Dort vereinen sich Material und Strukturen des Marès mit den Relikten des Abbaus und einer wild gewachsenen Vegetation aus heimischen Gräsern, Büschen und wilden Olivenbäumen, ergänzt durch planvoll angelegte Kräuter- und Gemüsebeete sowie ein vegetatives Labyrinth mit Pflanzen aus mittelalterlichen Gärten. Dieses Ensemble aus organischen und an­organischen Stoffen befindet sich durch Erosion und Wachstum im beständigen Wandel. Während in den beiden großen, von der Maschinerie ausgesägten Steinbrüchen das Monumentale der senkrecht aufragenden Wände überwältigt, sind ne­benan in den kleineren Pedreres roman­tische Orte und stille Winkel entstanden. Der größte Raum, jetzt Cantera del Anfiteatro genannt, dient regelmäßig als Bühne und Kulisse für Konzerte, Theater- und Ballettaufführungen. Auf das nächste Kon­zert konnten wir zwar nicht warten, aber wir sind uns sicher: Egal für welche Art von Musik – zwischen Barcelona und Tel Aviv wird man lange suchen müssen, um im Mittelmeer einen ähnlich imposanten Konzertsaal zu entdecken.