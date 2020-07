Mallorcas Zukunft : Die Sauftouristen sind nicht da

Als der Ballermann wieder zum Balneario wurde, gehörte der Himmel den Vögeln, nicht den Flugzeugen. Es war ein Morgen Anfang Juli mitten in der höchsten Hochsaison, es waren siebenundzwanzig Grad, und die Playa de Palma teilten wir uns fast exklusiv mit Joggern, Rennradfahrern, Sonnenaufgangsschwimmern, die allermeisten von ihnen Mallorquiner. Plötzlich wirkten nicht mehr sie wie Exoten im eigenen Land, sondern jene jungen Kerle, die wie Irrläufer aus einer untergegangenen Epoche mit zwei Paletten Bierdosen rülpsend auf der Promenadenmauer saßen und mit T-Shirt-Sprüchen wie „Geh weg, du bist kein Bier“ das Land der Dichter und Denker repräsentierten.

Sie waren die einzigen Frühschoppen-Krakeeler, ansonsten zwitscherten nur die Vögel. So andächtig wie bei der Frühmesse in Palmas Kathedrale war die Stille, und auch am Abend zuvor hatte uns die Playa de Palma eher an eine zweite Promenade des Anglais erinnert. Das ist kein Wunder, denn die Rambazamba-Sauflokale, Großraumdiskotheken und Oben-ohne-Schuppen sind noch geschlossen, in den Suffbedarf-Supermärkten, Tattoo-Studios und der Bude vom Currywurstkaiser ist tote Hose, und statt Bierkönigen in jedem Stadium des Deliriums treffen sich jetzt die Einheimischen zum Plausch auf der Promenade. Es ist eine wundersame, virologische Wandlung, die nicht nur den Ballermann wieder zum Balneario, sondern ganz Mallorca wieder zu einem Teil Spaniens gemacht – und die trotzdem kaum ein Mallorquiner herbeigesehnt hat.

Bis Mitte März glaubte die halbe Welt, dass ihr diese schöne Insel gehöre, und nahm sie auch oft mit diesem Anspruch in Beschlag. Dann kam Corona wie eine biblische Plage über Mallorca. Drei Monate lang standen alle Räder still und viele Menschen unter Schock. Jetzt läuft die touristische Maschinerie langsam wieder an, doch von einer Rückkehr zu jenem Ausnahmezustand, der für die Insel jahrzehntelang Normalität war, kann keine Rede sein. Wie tief die Wunde ist, spürt man am schmerzhaftesten in Palma, das sich in seinen stillen Stunden in eine Geisterstadt verwandelt, durch die versprengte Touristen wie Gespenster wandeln. Viele Geschäfte sind geschlossen, in ganzen Straßenzügen die Rollgitter heruntergelassen, selbst am Passeig des Born, den Miniatur-Champs-Elysées Mallorcas, bewachen die vier steinernen Sphinxe vor allem Tristesse. „Se traspasa“ steht an Dutzenden von Läden in der Altstadt, wir ziehen um, was nichts anderes als ein Euphemismus für ruinierte Existenzen ist. Und jene, die noch kämpfen, haben Schilder mit der Bitte um Solidarität ins Schaufenster gehängt: Wir zahlen Steuern, entlohnen unsere Angestellten anständig, also rettet uns, den Mittelstand!

Fliegende Holländer im Yachthafen

Die Cafés haben ihre Stühle und Tische weit auseinandergerückt, was gar nicht nötig wäre, so spärlich sind sie besetzt. Die Plaza Mayor, die sonst wie ein Bienenkorb summt, gehört den afrikanischen Händlern mit ihren Fälscherwaren und der Handvoll mallorquinischer Punks ganz allein. Die wenigen Elektroroller haben freie Fahrt in den Fußgängerzonen, die Stationen der Leihfahrräder sind verwaist, und auf dem Passeig Marítim ist eine Fahrspur mit Betonblöcken abgesperrt worden, um den Kneipen mehr Terrassenfläche zu ermöglichen und so zu retten, was noch zu retten ist. Doch kaum jemand ist da, um einen Aperitif zu trinken und auf die Monsteryachten der Superreichen zu blicken, die noch immer im Hafen liegen, jetzt aber wie Fliegende Holländer wirken.