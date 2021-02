I st das der Anfang? Das Ende? Hört hier Mallorca auf? Eine schmale Straße schlängelt sich halsbrecherisch durch immer spektakulärere Fels- und Wasserlandschaften. Plötzlich taucht ein knuffiger Leuchtturm auf – dann ist Schluss. Es geht nicht mehr weiter. Ich steige aus, keiner da. Ich bin allein, am Ende der Welt. Lege mich in den Wind und kneife die Augen zusammen. Vom Wind sind sie fast tränenblind. Bizarr gezackte Felsen, die jäh ins Wasser fallen. Tief unter mir glitzert das Meer. Wild und außerweltlich – so kommt es mir vor, das Cap Formentor. Der nördlichste Punkt Mallorcas. Mir fehlen die Worte. Doch das macht nichts, Berufenere haben passende gefunden: „Das ist einer der Ausblicke, die einen letztlich tief bedrücken, weil sie schier keinen Wunsch offen, der Phantasie keinerlei Spielraum lassen. Alles, was Dichter und Maler erträumen können, das hat hier die Natur erschaffen.“

So schrieb einst die Dichterin George Sand, die wohl unglücklichste Mallorca-Touristin aller Zeiten. Doch das ist hier nicht das Ende, denke ich, mein Winter auf Mallorca hat gerade erst begonnen. Ebenso wie diese Forschungsrundreise: Wie geht’s der Insel in der Pandemie? Ich fahre die leere Straße zurück, allein, wie in meiner eigenen Autowerbung. Im Sommer, wenn Millionen Touristen und sechzigtausend Leihwagen die Insel tsunamigleich überrollen, ist sie für den Verkehr gesperrt. Sie wäre sonst ein einziger Stau. Jetzt ist hier keine Sau.