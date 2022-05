Paradiessuche in Fidschi : Kann man Glück kaufen?

Wir wähnten uns dem Glück ganz nahe, wir konnten gar nicht anders, obwohl eine Menschheitsfrage quälend unbeantwortet in unserem Kopf herumgeisterte. Ein Privatflugzeug hatte uns in unsere Privatvilla auf dieser Privatinsel gebracht, und gerade eben war die Sonne an unserem Privatstrand für uns ganz allein im Südpazifischen Ozean versunken. Wie von Zauberhand wurden daraufhin die Fackeln in unserem Privatgarten Eden entzündet und wie von Geisterhand die Champagner-Vorräte Tag für Tag aufgefüllt, ganz gleich, wie viel wir vom feinen Rosé aus dem Hause Duval-Leroy tranken.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Hundert Meter breit war unser Strand, bildschön dekoriert mit Kokospalmen und Dilos, den fidschianischen Bäumen der tausend Tugenden, mit Yoga Desk und Love Bed, Palmstroh-Pavillon und Baldachin-Liegen. Und mit keiner Menschenseele mussten wir all das teilen, wie Adam und Eva könnte man hier seinen gesamten Urlaub verbringen. Der Pool war im Gegensatz zu den meisten anderen Luxusresorts kein Alibi-Planschbecken, sondern ein veritables Schwimmbad mit einem Kieselsteinmosaik, so schön, als habe es David Hockney entworfen. Die Villa, vor der unser eigenes Golfwägelchen wartete, war doppelt so groß wie unsere Wohnung zu Hause, allein der Spiegel im Boudoir maß fünf Quadratmeter, und die Badewanne wog gewiss eine Tonne, denn sie bestand aus einem ausgehöhlten und polierten Lavariesenbrocken. Und dieser ganze Überfluss führte uns unweigerlich zu der alles entscheidenden Frage: Kann man Glück kaufen?

Vom Multimillionär zum Multimilliardär

Fünftausendsechshundert Dollar alles inklusive kostet die billigste Villa im Como Laucala Island Resort im äußersten Nordosten von Fidschi – pro Nacht. Das ist viel Geld, für das man indes kein Hotelzimmer, sondern ein Zuhause auf Zeit und die Geschichte einer Traumerfüllung bekommt. Sie begann damit, dass die Erben des exzentrischen amerikanischen Multimillionärs Malcolm Forbes dessen Privatinsel loswerden wollten und der nicht minder eigenwillige österreichische Multimilliardär Dietrich Mateschitz, der Mitbegründer von Red Bull, unbedingt eine Privatinsel haben wollte. Er kaufte das Eiland im Jahr 2003 unbesehen, ließ alle Gebäude der Forbes-Familie abreißen und sich mit aberwitzigem Aufwand neben seiner eigenen Residenz fünfundzwanzig Villen im Norden der Insel errichten, die er sonst vollkommen unberührt belassen hat. Die größte private Investition in Fidschi seit Jahrzehnten soll es gewesen sein, tausend Bauarbeiter bevölkerten zeitweise Laucala, und fünf Jahre später war eines der exklusivsten Resorts des Planeten fertig, das freilich nur handverlesene Gäste betreten durften.

Bis zur Pandemie führte Mateschitz sein Hotel selbst, weil für ihn Laucala eine Herzensangelegenheit, sein privates Paradies ist und nicht die Trophäe eines gelangweilten Milliardärs. Zwei Monate im Jahr verbringt er auf der Insel, keinem einzigen Baum darf man ohne sein Einverständnis auch nur ein Ästchen krümmen, und bis vor Kurzem hat er sich sogar um die Speisekarten seines Resorts gekümmert, mit dem er angesichts der gewaltigen Investitionen trotz der monumentalen Zimmerpreise niemals Geld verdienen wird. Das will hingegen der Luxuskonzern Como aus Singapur, der im vergangenen Dezember das Management übernommen und Laucala als Kronjuwel in seine exklusive Kollektion aus fünfzehn Kostbarkeiten von Hotels auf drei Kontinenten eingereiht hat. Hinter Como steht Christina Ong, eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen Singapurs und eine der reichsten Frauen der Welt, die ihr erstes Geld mit Mode verdient hat und es heute auch mit Restaurants, Spas und allerlei anderen Dingen des schönen Lebens tut – und die sich, glaubt man den höheren Angestellten des Resorts, genauso leidenschaftlich wie Dietrich Mateschitz für alle Details dieser Preziose interessiert.