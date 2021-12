Bausünde Ludwigshafen : Schön ist, wenn man es aushalten kann

Schon wenn man am Bahnhof ankommt. Wenn man hinunterschaut auf den ganzen Beton. Erst recht, wenn man drinnen steht zwischen dem Beton und dem Asphalt, zwischen Stein und Putz und allem, was grau ist und geeignet zur effektiven Bodenversiegelung. Und dann endgültig, wenn man sich einen Weg bahnt durch die Fußgängerschneise zwischen der krüppeligen Koniferenbepflanzung, wenn über einem zwischen undefiniertem, winterdürrem Gestrüpp die Hochstraße und ein Bowlingcenter aufragen – dann möchte man entweder sofort umkehren und einen Zug nehmen in eine Stadt, die Menschen nicht hasst. Oder in der Zeit zurückreisen und die Verantwortlichen für diese Untaten von ihren Verbrechen abhalten, notfalls mit ein bisschen sanfter Gewalt.

Als die Satiresendung „Extra 3“ Ludwigshafen zu hässlichsten Stadt Deutschlands kürte, kam von dort wenig Widerspruch. Im Gegenteil, das Kulturbüro der Stadt hatte die sympathische Idee, daraus eine Stadtführung zu machen, und fragte den Künstler und Architekten Helmut van der Buchholz an. Der zeigt Interessierten normalerweise künstlerisch relevante Ecken der Stadt. Doch nach fünf Minuten Bedenkzeit sei er schon bei zwanzig Punkten gewesen, sagt er. Im Jahr 2018 erschienen zur ersten Führung im Rahmen des Kultursommers zweihundert Freunde fehlgeleiteter Stadtplanung. Seitdem finden die Rundgänge unter dem schönen Titel „Germany’s Ugliest City Tour“ regelmäßig statt.