Nur die Liebe zählt : Romantisch muss es sein

Es gibt Menschen, die glauben, es sei die Innung der Blumenhändler gewesen, die den Valentinstag in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfunden hat, um ihre Verkäufe während des trüben Winters ein wenig in Schwung zu bringen. Glaubt man wiederum der Lufthansa-Tochter Cargo, die im Jahr 2018 berichtete, allein für ebendiesen Tag achthundert Tonnen Schnittblumen nach Deutschland transportiert zu haben, muss man der Geschäftsidee einen durchschlagenden Erfolg attestieren. Aber die Geschichte reicht weiter zurück, nämlich ins Jahr 469. Da führte Papst Gelasius den Gedenktag ein, der dann allerdings exakt zu seinem Jubiläum anderthalbtausend Jahre später wieder aus dem römischen Generalkalender gestrichen wurde. Glaubt man dem Eintrag bei Wikipedia, war nie eindeutig geklärt, welcher von etlichen Märtyrern selben Namens, die allesamt ihr Leben im Auftrag der Liebe ließen, gemeint war – oder ob es sich möglicherweise nur um den Spender einer Basilika handelte.

Was eine gute Überleitung zu den Geschenken ist. Aus England weiß man, dass Liebende sich zum Valentinstag seit dem fünfzehnten Jahrhundert wechselseitig Blumen, Süßigkeiten und Gedichte schickten. Im neunzehnten Jahrhundert kamen in Massen produzierte Grußkarten hinzu, die den Liebesschwur zum Tage, den Herzog Karl von Orléans 1415 noch in den Vers „Ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentine“ bettete, endgültig kommerzialisierten. Was wiederum eine gute Überleitung ist.

Denn mittlerweile scheint es mit ein wenig Poesie, einer Schachtel Pralinés und den ökologisch betrachtet ebenso fragwürdig gezüchteten wie transportierten Rosensträußen nicht mehr getan. Vielmehr fragt ein Urlaubsvermarkter, welcher von sieben Valentinstags-Typen man sei, und schickt etwa die Romantiker nach Paris, die Naturliebhaber in ein immerhin romantisches Baumhaus in Nordirland und Tierfreunde auf eine Alpakafarm in Friesenhagen. Andere empfehlen, sich den Tag mit einem stilvollen Kurzurlaub an den romantischsten Orten der Welt zu versüßen und schlagen ein Candle-Light-Dinner sowie das Frühstück im Bett in einem der New Yorker Luxushotels ab dreieinhalbtausend Dollar vor oder eine Klangschalenmeditation an einem der romantischsten Zufluchtsorte Thailands an der Nordspitze der Insel Koh Kood.

Ein wenig näher gelegen ist der Baumwipfelpfad Skywalk im Allgäu, der Liebespaaren das Gefühl verspricht, auf Wolke 7 zu schweben. Und wer sich mit einem romantischen Essen für Zwei zufriedengibt, dem sei die rechtzeitig zum Termin fertiggestellte Liste der fünfzig romantischsten Restaurants in Deutschland an die Hand gegeben, die das Reservierungssystem Open Table nach einer Befragung seiner Mitglieder erstellt hat. Bewohner Norddeutschlands müssen sich auf eine lange Anreise einstellen. Vielleicht tut’s dort ja auch ein Kuss.