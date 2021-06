Sieben Lektionen : Wandern kann jeder

So sieht ein Wanderweg in Berlin-Marzahn aus: Der Wuhletalweg führt, nahe an der Grenze zu Brandenburg, durch die Gärten der Welt. Bild: Jens Gyarmaty

Lektion 1: Langsam gehen

„Kann’s losgehen?“ „Ja, es kann losgehen.“ Die Sonne scheint endlich wieder, beste Wandertemperaturen am Stadtrand von Berlin, und Christine Thürmer strahlt, als hätte sie gerade eine ihrer Tausende Kilometer langen Weitwanderungen beendet. 54.000 Kilometer ist sie gewandert. Das ist deutlich mehr als einmal um die Welt und es gibt keine andere Frau, von der dokumentiert ist, dass sie noch mehr gewandert ist. „Kann’s nun losgehen?“ „Ja, es kann losgehen!“ „Also dann.“ „Aber wir gehen doch schon.“ Ach so. Und da braucht man einen Moment, um zu verstehen, dass dieses langsame Gehen, fast schon ein Schlurfen, Christine Thürmers Tempo ist. „Ich bin wahnsinnig gemütlich unterwegs“, sagt sie. „Schnell wandern ergibt keinen Sinn, viele Menschen gehen schneller, als ihnen guttut“, fügt sie hinzu und setzt behäbig einen Fuß vor den anderen, sie hebt das Knie dabei nur leicht an, sodass ihre Schritte kurz und spannungslos ausfallen, nicht mehr als 30, vielleicht 40 Zentimeter lang. Und da beginnt man zu rechnen, wie noch mehrmals auf dieser Wanderung auf dem Wuhletalweg in Berlin-Marzahn.

Wenn diese Frau, die jede Wanderdimension sprengt, drei Schritte auf einem Meter macht, dann hat sie nach rund 54.000 Kilometern – ratterratterratter – über 160 Millionen Schritte gemacht. Und das in diesem Zeitlupengang! Christine Thürmer lacht, sie kennt das schon. „In diesem Tempo kann man 30 bis 35 Kilometer Strecke über Monate hinweg aufrechterhalten.“ Über Monate hinweg, hallt es nach, während wir durch die Gärten der Welt tapsen, hinter denen Plattenbauten wie eine Fata Morgana in der Hitze flimmern. Und ohne es zu wissen, war das schon die erste Lektion, die die „meistgewanderte Frau der Welt“ uns heute erteilt. Dabei haben wir noch zehn Kilometer oder 30 000 Thürmer-Schritte vor uns.