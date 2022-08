Leipziger Kaffeehäuser : Eine bittere Liebe

Aktualisiert am

Die Lust auf Kaffee hat schon August den Starken in die Knie gezwungen, und noch heute kann man in Leipziger Cafés mehr als einen Tag verbringen.

Am Eingangsportal des Riquet hängen zwei mächtige Elefantenskulpturen. Marmorfliesen säumen das Entree. An den Wänden hängt Kunst: von klassischer Moderne bis zur Neuen Leipziger Schule. An einer Stange aus Chrom finden sich Zeitungen aus aller Welt, und hinter der Glastheke räkeln sich Spezialitäten: Sächsische Eierschecke und Frankfurter Kranz, Marmorkuchen, Marzipantorte.

Dass das hier nicht Wien ist, nicht das Central, das Landmann oder das Prückel, sondern Leipzig, wo die Cafés ähnlich wohlklingende Namen haben, wie das Kandler und das Grundmann, das Maître und das Corso, merkt der Kuchenkenner sofort an der Eierschecke. Aber nirgendwo in der Bundesrepublik gibt es eine derartige Vielfalt an Kaffeehäusern mit historischem Interieur, Torten, den obligatorischen Zeitungen und grimmigen Kellnern. Jedes Viertel hat sein Kaffeehaus. Sie sind über die gesamte Leipziger Innenstadt und die Gründerzeitquartiere verteilt. Ein ganzer Tag reicht nicht aus, um die Vielfalt der Kaffeeetablissements zu erfassen.