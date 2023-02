E s gibt diesen Traum vom Hotel am anderen Ende der Welt, und der geht so: Wer nach langer Anreise endlich vor dem letzten wirklich nahezu unangetasteten Kolonialrefugium namens Amangalla (vormals New Oriental Hotel NOH) in Galle an der schlicht mit tiefgrün leuchtenden Topfpalmen gesäumten Treppe steht und sich mit eisgekühltem Ginger Lime zur Begrüßung auf der luftigen Veranda niederlässt, hat sich trotz der wenigen Stufen, die ihn dort von der Straße trennen, schon so weit von allem entfernt, dass es sich lohnt, seine innere Uhr auf eine neue Zeit umzustellen: GMT heißt hier übersetzt ganz einfach Galla Meditation Time. Sie erlaubt es dem Reisenden, auch und gerade weil sie bislang auf keiner gängigen Weltuhr verzeichnet ist, vollkommen aus der Zeit zu fallen.