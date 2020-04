Leben ohne Reisen : Die Welt ist eine Ernüchterung

Aktualisiert am

Ich bin kein Tourist, habe Reisen nie gemocht und war mit dieser Lebenshaltung noch vor wenigen Wochen ein Exot. Doch jetzt, da die ganze Erde stillsteht, sitzen alle in meinem Boot.

Friedberg ist nicht Florenz, hat aber auch seine Reize - weshalb es für manche Bewohner der Stadt keinen Grund gibt, die weite Reise in die Toskana auf sich zu nehmen. Bild: Frank Röth

Mein Verhältnis zu Reisen hat sich früh in meinem Leben verändert. Manchmal habe ich für das Reiseblatt dieser Zeitung geschrieben und mir gewisse Dinge gar nicht erst anmerken lassen.

Meine Reisehistorie ist für heutige Zeiten ungewöhnlich. Vor der Greta-Thunberg-Epoche wäre sie sicherlich noch suspekter erschienen. Meinen letzten Urlaub überhaupt, der für das Reiseblatt taugte (also: Reiseziel aussuchen, unbekannter Ort, hinfahren, sich dort orientieren, Dinge anschauen, essen, Hotel), habe ich 1995 unternommen. Wir fuhren mit dem Auto nach Siena. Dort wohnten wir, nachdem wir unter chaotischen Umständen einen Parkplatz gefunden und unter ebenso langwierigen Prozeduren in einem der damaligen Uffici Turistici die Möglichkeiten von Hotel- oder Pensionsübernachtungen eruiert hatten (meine Frau und ich mit rudimentären Italienischkenntnissen), bei einer alten Dame in ihrem hübschen Haus mit hohen Zimmerdecken und dünnen Fenstern, sie hatte fünf oder sechs Zimmer.