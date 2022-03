Langlauf in Südtirol : Leiser treten im Schnee

Es ist kalt. So kalt, dass der Bach, der direkt neben der Loipe fließt, an den Rändern Eiswüls­te gebildet hat. Sie sind dicker als unsere Ski.

Und es ist still. So still, dass wir die Wassermusik des Winters hören. Der Gsieser Bach rauscht nicht. Er fließt so ruhig, dass er nur leise plätschert. Außerdem knistert er. Dieses zarte Geräusch kommt von hauchdünnen Eisschollen, die sich vom Ufer lösen. Langsam treiben sie den Bach hinunter, die Sonne spiegelt sich in ihnen.

Neben der Loipe steht ein groß gewachsener Mann. Auf seiner Jacke steht „Maestro di Sci“, das klingt deutlich eleganter als das deutsche Wort „Skilehrer“, das auch aufgedruckt ist. Martin Steger zeigt uns nicht nur die Feinheiten des Diagonalschritts. Er erklärt uns auch das Tal, in dem er seit 35 Jahren auf einem Bauernhof lebt. Wie jeden Morgen war er heute um halb sechs im Stall, um seine Kühe zu versorgen.

Das Gsieser Tal in Südtirol ist gut 20 Kilometer lang. Östlich von Bruneck geht es am mittelalterlichen Schloss Welsperg vom breiten Pustertal in dieses Seitental. Es öffnet sich weit und steigt sanft an, das ist ideal für Langläufer. Jede Nacht werden 45 Kilometer Loipen gespurt. „Der Bach ist die alte Grenze, er teilt das Tal“, erklärt Martin Steger. „Das östliche Ufer gehörte dem Stift Innichen, das westliche dem Fürstbischof von Brixen.“ Die Benediktiner von Innichen hatten die schlechtere Seite – sie liegt im Schatten. In der Senke von Pichl. Martin zeigt auf ein paar Bauernhöfe und sagt: „Die kriegen den ganzen Winter keine Sonne.“

Auf der touristischen Landkarte liegt das ganze Val Casies, wie es auf Italienisch heißt, im Schatten des Nachbartals. Dieses ist bekannt für seine Biathlon-Arena in Antholz. Ein zarter Nebelschleier schwebt über dem Gsieser Bach, bei den Bäumen und Büschen am Ufer ist jeder Ast weiß. Auf dem hölzernen Brückengeländer glitzern Schneekristalle, die in der Kälte so groß wie Eisblumen geworden sind. Im Süden ragen die Pragser Dolomiten in den Horizont. Der Seekofel setzt ein markantes Zeichen in dieser Kette, seine Wand fällt senkrecht in die Tiefe.

„Fließend Deutsch und Warmwasser“

Alte Bauernhöfe glucken zu Weilern zusammen. Holzstöße verschiedener Formate ragen aus dem Schnee. Auf der Hauptstraße ist kaum Verkehr. Rechts führt ein kleiner Schlepplift den Hang hinauf. Im ganzen Tal gibt es nur zwei solche Dorflifte, wie Martin sie nennt. Es ist ein Glück, dass es nicht mehr geworden sind. In den Siebzigerjahren träumten auch die Gsieser vom großen Skizirkus. An drei Orten im Tal gab es Pläne, Seilbahnen und Pisten anzulegen.

„Ich war extrem dafür“, sagt Erich Steinmair, „damals haben wir geglaubt: Nur wenn wir viele Lifte haben, kommen die Leute zu uns.“ Er ist 70 Jahre alt und führt das einzige Fünfsternehotel im Tal. Seine Eltern eröffneten die „Quelle“ Anfang der fünfziger Jahre. Der Vater setzte auf Autofahrer als Gäste, nur sie kämen in diese entlegene Gegend. Also ging er nach München zum ADAC und warb dort für sein Hotel, mit dem Slogan „Fließend Deutsch und Warmwasser“.