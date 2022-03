Tour durch den Wüstenstaat : Lässt sich Dubai mit dem Rad erkunden?

Radfahren in Dubai – ist das eine gute Idee, mitten in der Wüste? Einen hervorragend ausgebauten Radweg gibt es, aber das macht die Sache kaum weniger sportlich.

An einem Freitagmorgen um kurz nach neun Uhr saßen wir im Schatten eines Busches südlich von Dubai und saugten unter immer bedrohlicherem Knistern und Schrumpeln den letzten Rest Wasser aus unserer Plastikflasche. Wir waren völlig verschwitzt und leergestrampelt. Laura hingegen war die Ruhe selbst, nahm einen kleinen Schluck aus ihrer Aluminiumflasche und lächelte. Auf die anderen Radfahrer mussten wir einen besorgniserregenden Eindruck gemacht haben, wie wir da ein paar Meter entfernt vom Al Qudra Cycling Course auf dem Bordstein saßen. „Alles in Ordnung bei euch?“, riefen die durchtrainierten Männer und Frauen auf ihren sündhaft teuren Carbon-Rädern, wenn sie in leicht abgebremstem Tempo an uns vorbeizischten. „Ja, alles in Ordnung“, rief Laura ihnen zurück. Doch da hatten die ehrgeizigen Hobbysportler schon wieder Fahrt aufgenommen.

Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, es ihnen als nur mäßig fitter Fahrer gleichzutun. Radfahren in der Wüste? Das kann schnell schiefgehen, selbst wenn man einen so umsichtigen wie tourerprobten Menschen wie Laura Dianu an seiner Seite hat. Die gebürtige Rumänin arbeitet für ein großes Architekturbüro in Dubai, vermittelt wurde sie uns über Bekannte von Bekannten. Laura fahre fast jeden Freitagmorgen auf den Al Qudra raus, hieß es, da könne man sich ihr sicher anschließen. Wir waren begeistert: Raus aus dem 40 Grad heißen Glitzermoloch, weg von den autobahnumschlungenen Höchsthochhäusern und hinein in den stillen Zauber der Wüste.