La Palma und Corona : Das Orakel des Papageien Lola

Wolkentiere ziehen vorüber. Löwen, Schlangen, Krokodile, träge Kreaturen, die am Himmel vorbeikriechen, bestehend aus nichts als Sonne, Luft und Wasser. Im Frühstücksraum des Hotels Hacienda San Jorge an der Ostküste von La Palma begegnen sie den Gästen jeden Morgen über dem Meer wie alte Gefährten – die Signatur einer Landschaft, in den Himmel gespiegelt. Die Frage ist nur: Wer kann diese wunderbaren Geschöpfe noch sehen? Und wo sind die Betrachter der grünen, dramatisch abschüssigen, halsbrecherischen Berge am Horizont, die wie eine Mischung aus Brasilien, Schottland und der Karibik anmuten?

„Sie können die Lage in La Palma nicht mit der auf Gran Canaria oder Teneriffa vergleichen“, sagt Mariano Hernández, das Regierungsoberhaupt der Kanaren-Insel, ein durchtrainierter Achtunddreißigjähriger. Der Politiker, der regelmäßig die Transvulcania mitläuft, einen dreiundsiebzig Kilometer langen Ultra-Marathon über die Berge der Insel, sitzt in seinem Büro an der Meerespromenade von Santa Cruz und versteht die Welt nicht mehr. „La Palma hat etwas zu bieten, was es fast nirgendwo auf der Welt gibt: Es ist einer der wenigen Orte, die nicht vom Virus regiert werden.“ Tatsächlich ist die weitgehende Freiheit von Corona, die relative Abwesenheit der pandemischen Bedrohung ein Alleinstellungsmerkmal. Auf der Insel sind die Inzidenzwerte seit langem niedrig, sie schwanken zwischen null und fünfunddreißig, Zahlen, von denen man in Deutschland nur träumen kann. Wenn man irgendwo gefahrlos Urlaub machen kann, dann wohl hier. Warum aber strömen die Deutschen dann nicht in Scharen herbei, die ohnehin häufigsten Besucher dieses Vulkantupfers im Atlantik vierhundert Kilometer vor der afrikanischen Küste? Warum gönnen sie sich keinen Urlaub als Reha-Maßnahme in Corona-Zeiten, als Therapie für den erstarrten Körper und die geschundene Seele?