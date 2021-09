In den Jahrzehnten nach der Schlacht beginnt die Geschichte der südjütländischen Kaffeetafeln. Insbesondere in den 1890er Jahren, sagt Overgaard, gab es eine sehr stark „Verdeutschungspolitik“ in der Region. Man habe auf vielen verschiedenen Wegen versucht, die Dänischgesinnten in eine deutsche Richtung zu schieben. Jene also, die von einer Wiedervereinigung mit Dänemark geträumt hatten und sich gerne mal in einem Dorfkrug auf ein paar Schnäpse getroffen hatten. Nun aber drohten den Besitzern des Dorfkruges Konsequenzen und es wurde immer schwieriger, sich zu treffen. Demonstration wurden von den Deutschen unterbunden, die Dannebrog, die dänische Fahne, durfte nicht mehr öffentlich gezeigt werden. „Viele hatten das Gefühl, dass man unterdrückt wird“, sagt Overgaard. So beginnen sie, Versammlungshäuser zu bauen. Die durften zwar kein Alkohol verkaufen. Aber um die Treffen ein wenig freudvoller zu machen, etablierten sich Kaffee und Kuchen als Alternative. Kräftig gesungen wurde auch. Und weil die Versammlungshäuser keine Küche hatten, brachten die Frauen den Kuchen von zu Hause mit. Es wurde ein Wettbewerb. An den Treffen selbst durften sie zwar nicht teilnehmen, aber wenn Gäste aus Dänemark da waren, ob Politiker aus Kopenhagen oder Professoren, berichteten sie bei ihrer Heimkehr von den laut singenden Menschen in den südjütländischen Versammlungshäusern und von den mächtigen Kaffeetafeln. Der Bischoff von Ribe habe Anfang des 20. Jahrhunderts berichtet, dass die Südjütländer drei Sakramente hätten: die Taufe, das Abendmahl, und die Kaffeetafel. Der Mythos war geboren.