Kritik der Fernradwege : Es könnte besser laufen

Gestrichene Flüge, überfüllte Züge, Wasserknappheit im Mittelmeerraum – da kann einem schnell die Freude am Urlaub vergehen. Um all dem zu entgehen, setze ich mich seit vielen Jahren im Urlaub aufs Fahrrad und bin dabei in guter Gesellschaft. 2019 haben laut ADFC-Radreise-Analyse insgesamt 5,4 Millionen Deutsche eine Radreise mit mindestens drei Übernachtungen unternommen. Doch dass die umweltfreundlichste Reiseart auch garantiert stressfrei ist, kann ich nicht bestätigen. Das liegt an der vielerorts noch immer schlechten Fahrrad-Infrastruktur. Im Gegensatz zu den liebevoll gepflegten Autobahnen und Bundesstraßen werden nämlich ausgerechnet die Wege für Menschen, die zum deutschen Klimaziel beitragen, noch immer vernachlässigt.

Ich bin in den vergangenen Jahren viele verschiedene Radwege gefahren: Isarradweg, Innradweg, Bodenseeradweg, Havelradweg, Elberadweg, Heideradweg, Weserradweg, Allerradweg, Nordseeradweg, Fünf-Flüsse-Radweg. Auf diesen langen Touren habe ich viele wunderbare Strecken erlebt und dabei oft dankbar an die Menschen gedacht, die solche Radwege planen, gestalten und unterhalten. Etwa an der Havel westlich von Werder, wo ich auf Flüsterasphalt durch die wunderbare Flusslandschaft zischte und an keiner Kreuzung überlegen musste, ob ich nun rechts oder links abbiegen soll, weil alles gut ausgeschildert war. Unter dem Strich überwiegt aber eine andere Erfahrung: Es gibt noch viel zu tun, wenn Fernradwege sicher und komfortabel sein sollen.