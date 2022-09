Hawaii pur : Die Feuergöttin hält ein Schläfchen

Zur Begrüßung bekommt die Dame ein Blüten-Lei, der Mann ein Muschel-Lei: Es fängt hawaiianisch an auf dem Kreuzfahrtschiff Pride of America, das in einer Woche die vier großen Hawaii-Inseln – Oahu, Maui, Big Island, Kauai – und fünf Häfen anläuft. In dieser Atmosphäre geht alles etwas langsamer und freundlicher vonstatten, die Hawaiianer sagen „Aloha“ zum Gruß und zum Abschied. Doch das am meisten genutzte Wort in der hawaiia­nischen Sprache bedeutet noch viel mehr: Es kann auch Liebe und Nächstenliebe heißen oder gar der Atem des Lebens.

Beim Auslaufen aus dem Hafen von Honolulu trinken fast alle an Deck einen Mai Tai, jenen Cocktail, der scheinbar zu Hawaii gehört wie der Hula und die Leis. Dabei wurde der Mai Tai in San Francisco erfunden – für Europäer (neben Los Angeles) immerhin eines der beiden wichtigsten Tore nach Hawaii.