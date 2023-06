Kuckuck“, macht die Ampel. Wir stehen an einer Kreuzung in Nagoya, einer Ha­fenstadt mit dem Charme Hannovers: auf den ersten Blick öde, aber in Wahrheit ganz nett. In der Ferne steht ein Beinahe-Eiffelturm, hinter uns liegen Geschäfte, vor uns eine Baustelle. Jetzt ist grün, wir gehen.

„Ihr wollt doch nicht etwa Bahn fahren?“, hatte man uns heute früh am Pier entgeistert gefragt, als wir zu Fuß aufbrachen, den kostenlosen Shuttleservice des Kreuzfahrtschiffes stehen ließen. Aber wie entspannt ist es, wenn man zwar kein Schild lesen kann, aber alle Maschinen Englisch sprechen? Wenn einen in der U-Bahn lauter Menschen umringen, die einen wahrnehmen, aber nicht anrempeln? Oder man nach dem ersten Mal erfolgreich Umsteigen das Gefühl hat, ein kleines Abenteuer bestanden zu haben? Denn ist der Himmel auch so grau wie daheim – wer wie wir zum ersten Mal Japan besucht, erlebt, was Reisende im besten Fall erfahren: Alles ist bemerkenswert. Bepackt mit Moomin-Souvenirs und Uniqlo-Stoffhosen – denn „elegant casual“ bedeutet bei Regent Seven Seas: keine Jeans nach 18 Uhr –, gehen wir am Abend zurück an Bord, endlich korrekt ausgerüstet für das, was kommt.