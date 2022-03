W enn da nur nicht die Fastenzeit wäre! Der Frühling auf Kreta könnte wohl nirgends bekömmlicher beginnen als am üppig gedeckten Tisch im weinumrankten Innenhof von Pantelis Sapounakis’ Landhaus. Der coronagemarterte, um Mensch und Tierwohl bedachte Inselneuankömmling lässt für die verlockende Auswahl an frischen Salaten, an handgepflückten Oliven, Kirschtomaten und Gurken auch gerne die Fleischtöpfe mit den Lammspießen unangetastet. Dass die Schafs- und Ziegenkäse-Platte, wie vom Gastgeber versichert, durchweg von glücklichen Tieren stammt, die sich an Kräuterweiden laben – man glaubt es mit jedem Bissen.