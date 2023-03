O b man in Vorpommern gut runterkommen kann, ist eine Frage, über die man sich vor allem in Berlin gern streitet, für die einen ist es nirgendwo schöner, die anderen können die Gegend gar nicht schnell genug verlassen. Wer hier auf jeden Fall nachweislich gut und gern runterkommt, ist der Zugvogel.

Für ihn ist Vorpommern ein Paradies, mit reichhaltigem Buffet und vorzüglichen Schlafplätzen: Hunderte, manchmal Tausende Kraniche landen unter Flattern und Trompeten hier in der Boddenlandschaft jedes Jahr auf ihrem Weg zwischen Winterexil und Sommerquartier. Diese „Vögel des Glücks“, wie sie in Schweden genannt werden, weil sie den Frühling mitbringen, zieht es instinktiv in den Nordosten. Der Großstadtmensch braucht da schon einen Hoteltipp, um in diese entlegene Gegend zu reisen, denn im Kranichhotel landet nur, wer auch die Adresse kennt: Dorfplatz 2–5 in 18317 Hessenburg/Saal. In der Hauptstadt und den kunstaffinen Sphären der Republik ist das Gut Hessenburg kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem wirkt der herrschaftliche Backsteinbau wunderbar abgelegen von jedem Rummel und so, als sei das hier gar kein Hotel. Eine Rezeption sucht man vergeblich, der Schlüssel ist im Safe, wenn die Hausdame nicht mehr da ist. Die Blumen in der Vase sind frisch, das Personal hat sogar an ankommende Hunde gedacht: Wasserschüssel und Tücher zum Pfotentrockentupfen, alles angerichtet.