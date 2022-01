Melancholie bei dreißig Grad : Vom heiligen Nichtstun

Wenn eines fernen Tages das Coronavirus in seiner x-ten Mutation dafür gesorgt haben wird, dass alle von zu Hause aus arbeiten, man die Wohnungstür nur noch öffnet, um sich Lebensmittel hereinreichen zu lassen, die internationalen Grenzen allesamt geschlossen und Flugreisen nicht einmal mehr denen erlaubt sind, die erwiesenermaßen die Anforderungen einer 1-G-Doppelplus-Regel erfüllen, dann wird es gut sein, Kourtney Roys Fotoband „The Tourist“ zur Hand zu haben, um den Enkeln zu zeigen, wie das war, als man noch in die Ferien fahren durfte.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Wie das aussah, wenn man sich dürftig bekleidet irgendwo zwischen Strand und Pool machtlos der Sonne ergab und bestenfalls die Kraft aufbrachte, sich knallbunte Cocktails reichen zu lassen, in denen man gelangweilt unter Palmen mit dem Plastikhalm rührte. Ferien, wird man den Enkeln sagen, waren das Gegenteil vom restlichen Leben. Sie waren der Ausdruck einer Freiheit, die ihren Höhepunkt im heiligen Nichtstun zelebrierte. Und ja, wird man den Enkeln sagen, deren Augen in den blassen Gesichtchen immer größer werden und die ihre Münder kaum noch zubekommen, ja also, wird man ihnen sagen, es war so etwas wie eine Religion, zu der man sich schamlos bekannte. Und die eine oder der andere mag hinzufügen, dass auch sie oder er einmal in Miami gewesen sei. Und sogar in Cancún. Geradeso, wie die Fotografin Kourtney Roy. Und wenn die Enkel wissen wollen, wie das dort war und ob es einem gefallen hat, dann legt man besser Kourtney Roys Bildband vor sie auf den Tisch als die Fotoalben der eigenen Reise. Denn Urlaubsbilder lügen. Was jeder weiß, der sie unmittelbar nach der Heimkehr betrachtet. Was man später aber wieder vergisst, wenn die Erinnerung verblasst ist und die Schnappschüsse ihre Stelle eingenommen haben.

Kourtney Roy, die 1981 in Kanada zur Welt kam, heute in Paris arbeitet, sich als Werbe- und Modefotografin einen Namen gemacht hat und mit ihren freien Arbeiten Ausstellungen in Galerien bestückt, sucht ihre Bilder nicht. Sie arrangiert sie. Und sie sucht auch keine Urlauber, sondern setzt sich selbst ins Bild. In wechselnder Bademode und mit stets anderer Perücke. Die Männer hingegen sind gebucht, Schauspieler und Bodybuilder, neben denen sie sich mit überzeugend gelangweiltem Ausdruck im Sessel einer schneeweißen Jacht fläzt, die ein Adonis nur für sie durch das türkis schimmernde Meer pflügt, oder am Rand eines Swimmingpools, von dem man vermuten darf, dass Generationen von Feriengästen ihn zu Hause als das wiedergefundene Paradies beschrieben haben, obwohl er doch bloß ein größeres Planschbecken ist.

Nichts ist echt in Kourtney Roys Bildern außer ihren grotesk falschen Fingernägeln, die wie Krallen wirken und vielleicht mehr packen und festhalten wollen als nur die Wärme der prallen Sonne. Aber für ausgeprägte Sehnsucht fehlt es dann doch an der erforderlichen Energie. Weshalb irgendwann auch niemand mehr Melancholie bei dreißig Grad als störend empfindet.

Ja, sagt man also den Enkeln. So war das in dem Ferien. Und freut sich darüber, damals das wunderbare Urlaubsalbum von Kourtney Roy besorgt zu haben.

„The Tourist“ von Kourtney Roy. André Frère Éditions, Paris 2021. 132 Seiten 93 Farbfotografien. Gebunden, 47 Euro.