Adenauers Garten : Blühen und Duften war erste Pflanzenpflicht

Rückzugsort am Rhein: Das unprätentiöse Haus hat Adenauer selbst entworfen. Bild: Roland Breitschuh

Im Westen nichts Schönes? Konrad Adenauer hätte Markus Söder wat jehustet. Für mediterranes Flair am Rhein hat der spröde Gründerkanzler eigenhändig gesorgt. In seinem traumhaften Terrassengarten in Rhöndorf bei Bonn holte er sich Kraft und Ideen.