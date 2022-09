Das Restaurant „100/200“ : Der Sinn des Lebens

Thomas Imbusch verfolgt in seinem Hamburger Restaurant „100/200“ ein Konzept, das so radikal wie konsequent ist. Und es könnte der deutschen Spitzengastronomie den Weg weisen.

Es ist ein Spiel mit offenen Karten, wahrscheinlich den offensten in der gesamten deutschen Spitzenküche, ein Spiel ohne Tricksereien und Mauscheleien, ohne Geheimnis­krämerei und Schaumschlägerei. Thomas Imbusch hat in seinem Hamburger Restaurant die Küche kurzerhand von innen nach außen gekehrt und sie mitten ins Lokal platziert: ein monumentaler Molteni-Herd voller Kupfer-Kasserollen und Le- Creuset-Kokotten als Herzstück, eingerahmt von Arbeitsflächen, Kühlfächern und dem Pass unter einem Dutzend Messinglampen.

Vor den Augen der Gäste wird hier alles vor­bereitet, zubereitet, angerichtet, kein Handgriff geschieht im Verborgenen, kein Teller erscheint als Deus ex Machina aus dem Küchenschnürboden. Da ist es nur konsequent, dass der Chef, der selbst nie ein Blatt vor den Mund nimmt, seinem Lokal den puristischen Namen „100/200“ gegeben hat – weil das Wasser bei hundert Grad kocht und der Ofen auf zweihundert Grad geheizt wird.

Qualität und Schönheit der Grundprodukte

Bevor das Menü beginnt, werden seine Ingredienzien offengelegt. An der Bar zeigt man uns in einem Schaukasten die Gemüse des Abends. Dann erst offenbart uns Im­busch mit fünf Einstimmungen sein Verständnis der fünf Grundgeschmäcker: Räucherzwiebel und Dolde repräsentieren süß, Sellerie und Rhabarber sauer, Spitzkohl und Olive salzig, Rettich und Kakaobohne bitter, Deichkäse und Sellerie-Öl umami. Jetzt sind unser und Imbuschs Gaumen synchronisiert – was auch notwendig ist, denn Anpassungen beim Menü gibt es nicht –, und es kann richtig losgehen.

Mit Gurke, Roter Bete, Rosenwasser, Dickmilcheis, Tagetes und Butterblumen feiern wir gemeinsam das Frischefüllhorn des Sommers, während wir bei gerösteten Zucchini, Auberginen und Paprikas zu einer vegetarischen Grillparty an einem lauen Sommerabend zusammenkommen. Und bei den Tomaten mit Kirsche, Pistazie, Marzipan und Bronzefenchel wissen wir endgültig, worum es hier geht: um Hochämter der Klarheit und Einfachheit mit einer minimalen, niemals verfälschenden Verfeinerung, die keinen anderen Zweck hat, als uns die Qualität und Schönheit der Grundprodukte bewusst zu machen.

Thomas Imbusch ist Koch mit Herz und Seele und Kopf und Verstand. Er stammt aus einem Nest im Oldenburger Münsterland, verdingte sich schon zu Schulzeiten als Spüler in guten Küchen, kaufte sich von seinem Kommunionsgeld den „Feinschmecker“, weil der Drei-Sterne-Koch Christian Bau den Titel schmückte, lernte im Bremer Parkhotel das klassische Kochhandwerk und schaffte es dann tatsächlich in die Küche seines Idols. Zwei harte Jahre verbrachte er bei dem erbarmungslosen Perfektionisten an der Mosel und wusste danach ganz genau, was er wollte: ein eigenes Restaurant, in dem sich alle wohlfühlen – Köche, Servicekräfte, Gäste –, weil alle die Überzeugung teilen, dass es nichts Elementareres, nichts Wichtigeres im Leben gibt als gutes Essen.