Kletterverbot am Uluru : Wie weit dürfen Touristen gehen?

In der Nacht waren die Männer mit ihren Jeeps in den Nationalpark eingedrungen. Sie campten wild, sprangen vor Morgengrauen über die Pforte zum Klettersteig und kraxelten die Westflanke des Uluru hinauf – des weltberühmten Inselbergs im Herzen Australiens, den manche noch „Ayers Rock“ nennen.

Von oben beobachteten sie, wie die anderen Besucher in Bussen und Autos warten, bis das Parktor öffnet, um sich dann auf Aussichtsplattformen am Fuße des Berges zu verteilen. Inmitten von Dünen mit Spinifex-Gras und dürren Akazien lässt sich hier jeden Morgen der „glow“ erleben: diese magischen Minuten, in denen der Uluru aus dem Schlaf erwacht.

Erst schneidet die Dämmerung seine charakteristische Silhouette wie einen Scherenschnitt aus der Landschaft. Dann übernimmt die aufgehende Sonne die Show: Meter für Meter kriechen ihre Strahlen die Felswand hoch, tünchen sie von Ockergrau über Rosa in tiefes Rot, bringen nach und nach die Falten und Narben zum Vorschein, die Wind und Regen ihr über Millionen Jahre einmassiert haben.

Während die Besucher das Farbenspiel mit ihren Handys einfingen, ließen die Männer am Gipfel Kameradrohnen fliegen. Fanden sie es cool, so viele Parkregeln wie möglich zu brechen? Der Ranger, der der Gruppe ein saftiges Bußgeld verpasste, nicht.

Ein monatelanger Massenansturm

„Die Leute drehen komplett durch“, erzählte er am nächsten Tag. „Gestern kippten welche die Chemieklos ihrer Wohnwagen in die Natur, heute brechen sie sogar ein. Zum Glück ist der Wahnsinn bald vorbei.“

Der Wahnsinn, das ist der Massenansturm, der den Uluru die letzten Monaten heimsuchte und in den Tagen vor der Schließung alle Rekorde gebrochen hat: Im 18 Kilometer entfernten Yulara – in normalen Zeiten ein entspanntes Resort mit Hotels, Restaurants und einem Campingplatz – waren sämtliche Betten, Zelt- und Parkplätze besetzt, der Supermarkt leergekauft, die Müllcontainer voll.

Kilometerweit reihten sich auf der Straße zum Nationalpark ein Campervan an den anderen. Die Besucher hatten nur eines im Kopf: Sie wollten noch einmal auf den Uluru, bevor der Klettersteig am 26. Oktober für immer geschlossen wurde.

„Bitte klettern Sie nicht“ steht auf dem Schild der Anangu-Aborigines

Das Datum war seit zwei Jahren bekannt, der Grund für die Schließung viel länger – zumindest den Australiern, die die Mehrheit der Last-minute-Besucher stellen. Alle anderen erfahren ihn spätestens auf dem Schild, das die lokalen Anangu-Aborigines direkt vor dem Steig aufgestellt haben, unmöglich, es zu übersehen.

„Bitte klettern Sie nicht“ steht in sechs Sprachen darauf. „Wir, die Anangu, haben als traditionelle Besitzer des Landes Folgendes zu sagen: Der Uluru ist in unserer Kultur heilig. Er ist ein Ort großer Weisheit, und unsere Tradition verbietet es, ihn zu erklettern. Zu viele Menschen sterben oder verletzen sich dabei, was bei uns große Trauer auslöst. Wir laden Sie stattdessen ein, ihn zu umwandern und so ein tieferes Verständnis für den Ort zu gewinnen.“

Doch dafür sind die Kletterer nicht tagelang durchs Outback angereist. Sie wollen den Uluru nicht verstehen, sondern bezwingen. Aus 328 Metern Höhe die Weite des Roten Zentrums bewundern, ihren Kindern ein „Wow-Erlebnis“ bieten, noch schnell einen Punkt der „bucket list“ abhaken.

Und vielleicht auch klarmachen, dass man sich als weißer Australier von den Aborigines nichts vorschreiben lässt; auch nicht hier auf Land, das die Anangu seit über 40 000 Jahren besiedeln und das ihnen seit Mitte 1985 wieder offiziell gehört.

Und so stellten sich in aller Frühe immer mehr Menschen mit ihren Sonnenhüten und Wasserflaschen an – von ein paar Dutzend Menschen am Tag im Juli wuchs die Schlange auf über tausend Anfang Oktober. Und hofften, dass kein Wind aufkommt. Dann nämlich blieb der „climb“ aus Sicherheitsgründen zu.