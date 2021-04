Doch seit einigen Wochen sind ein paar Klettergebiete wieder freigegeben, und die Outdoor-Klettersaison wurde offiziell eingeläutet, wenngleich auch mit den schon fast zur Gewohnheit gewordenen Einschränkungen und AHA-Regeln. Und es zeigt sich, dass es nicht immer die Alpen oder das Alpenvorland sein müssen. Auch in Mittel- oder Norddeutschland finden sich inter­essante Möglichkeiten, und selbst in großen Städten wie Berlin, Frankfurt und Hamburg sieht man nun immer mehr Kletterer, die mit Seil und Karabiner an Flaktürmen, Brücken, Mauern oder Fassaden emporklettern. Mitten in Köln kann man, vorausgesetzt man ist Mitglied des Deutschen Alpenvereins, an dem Deutzer Brückenkopf der Hohenzollernbrücke oder an der Kaimauer im Niehler Hafen klettern. In Deutz benötigt man nur ein paar Bandschlingen, Seil, Gurt, Sicherungsgeräte, einen Sicherungspartner, und schon kann man ein paar Routen begehen. Auch im Sauerland, in Niedeggen (Nordeifel) oder in Gerolstein (Hustley) gibt es einige attraktive Kletterspots. Immer unter Beachtung der örtlichen Einschränkungen – einfach drauflosklettern geht nicht.