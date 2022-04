Keramik auf der Spur : Die Nacht am großen Feuer

Alle im Dorf ­wissen es. Wenn sie es nicht wüssten, würden sie die Feuerwehr rufen oder die Polizei oder beide, denn eine derartig hohe Stichflamme, die mitten in der Nacht hinter dem alten, hölzernen Heuschober meterhoch in die Luft schießt und sich dann in eine Rauchsäule verwandelt und durch den blauen oberbayerischen Himmel als seltsame schwarze Arabeske weht, kann nichts Gutes bedeuten – entweder ist etwas in Brand geraten, oder etwas noch Seltsameres ist im Gange. Tatsächlich ist die kleine Hütte, aus deren hohem Schornstein der Rauch aufsteigt, eigentlich so etwas wie ein alchemistisches Labor, dessen Herz ein riesiger, zwei Meter tiefer Ofen ist.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Benedikt Hipp hat der Feuerwehr und den Leuten Bescheid gesagt, dass er brennt. Um halb sechs Uhr abends steht er an seinem Ofen und schiebt die an einer Kette baumelnde Stahlklappe der Öffnung beiseite. Hinter dem Ofen stapelt sich das Brennholz bis unter das tiefe Dach der Brennhütte, Hipp greift nach einem Stoß Holz, ein paar Scheite poltern zu Boden, es klingt, als spiele einer ein paar Töne auf dem Xylofon. Ein Nachbar schaut vorbei, er ist hier groß geworden in diesem Dorf westlich des Ammersees: Unterfinning, Landkreis Landsberg am Lech, rund fünfhundert Einwohner, früher gab es hier fast nur Bauern, heute sind die alten Bauernhöfe umstellt von sehr teuren, verschämt im bayerischen Heimatstil getarnten Wohnhäusern. In den Garagen stehen die luxuriösen SUVs der Münchner Pendler, hinter den Scheunen die Traktoren der Bauern. Finning ist 1200 Jahre alt, die Gegend war schon im Neolithikum besiedelt. Manchmal kauft einer einen alten Bauernhof hier, mit altem Heuschober und uralten Kisten längst verstorbener Bewohner auf dem Dach, und dann machen die Neuen die Kisten auf und finden Dinge, die dem Idyll eine dunkle Note geben: einen Eierkarton mit Goldzähnen. Eine Mauser-Pistole. Eine uralte Bronzeaxt. Briefe von todunglücklichen Söhnen und Töchtern der Bauern, die vom Dorf wegwollten, aber nicht konnten; die Dramen der Enge dessen, was heute als Idyll erscheint.