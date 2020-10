Dass auch rund 250 Skifahrerfotos zu ihrem Werk gehören, war bislang aber unbekannt, und ihre Entdeckung ist dem Privatsammler Daniel Müller-Jentsch zu verdanken. „Ich stieß vor drei Jahren zufällig in einer Galerie in Zürich auf eines dieser Fotos“, erzählt er. Und dann begann er detektivisch zu suchen: in Antiquariaten, auf Flomärkten, im Internet. „Ich habe Fotos in ganz Europa gefunden – Fotos, die nicht mal die Nachfahren der beiden Fotografen kannten.“ Schwarzweißabzüge von großformatigen Glasnegativen, alle mit Stempeln versehen, die sie als Originale ausweisen. Und alle von dieser damals einzigartigen Bildsprache, die den noch neuen Sport so ausdrucksstark in Szene setzte. Am Arlberg wurde gerade die erste Skischule gegründet, in Chamonix fanden 1924 die ersten Olympischen Winterspiele statt, und Arnold Fanck drehte mit seiner „entfesselten Kamera“ Filme wie „Das Wunder des Schneeschuhs“ und den „Weißen Rausch“, deren Ästhetik den Fotografien sehr ähnelt.