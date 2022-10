Guernsey und Sark : Äußerst eigenartig

Nieselregen beim Umsteigen in London-Gatwick. Die Maschine verschwindet in Wolken, ruckelt, zuckelt, zieht weite Kreise. Der eigentlich kurze Flug erscheint ewig. Raum und Zeit verschwimmen. Als wir landen, ist es längst dunkel. Bruchsteinmauern erscheinen im Scheinwerferlicht, knorrige Hecken werfen Schatten. Schon am Hotel zeigt der Taxifahrer auf einen Vorsprung am Haus gegenüber, 1549 steht dort über der Tür. „Der Vorsprung ist ein Hexenstein“, sagt er. Die finde man oft auf der Insel. Sie seien ein Angebot zur Rast mit der Hoffnung auf Wohlwollen der Hexen. Auch Schüsselchen mit Haferschleim habe man in solchen Nächten vor die Tür gestellt.

Für uns liegen im Zimmer Pfefferminz-Schoko-Taler, auf dem Nachtisch Informationsbroschüren zum Wo und Wie: „Guernsey“, genauer „the Bailiwick of Guernsey“, also die Vogtei Guernsey, heißt es darin, „ist eine selbst regierte Insel, die weder zu England, dem Commonwealth noch zur EU gehört“. Urkräfte hätten sie während der letzten Eiszeit vom Kontinent losgelöst. Kelten, Römer, Druiden, Wikinger seien seitdem alle da gewesen. Wir ziehen die Bettdecken über die Köpfe.