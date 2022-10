Stadtansichten von Jub Mönster : Paris, mon amour

Es ist ruhig am Ufer der Seine, die Brücke am Hotel du Nord ist menschenleer, nur ein Boot fährt darunter hindurch, Bäume ragen entlang dem Ufer in den Himmel. Es herrscht friedliche Abendstimmung. Ja, denkt man, ja, so ist Paris. Nur dass die Zeichnung die Szene in ungewöhnliche Blautöne taucht. Lauter unterschiedliche Blautöne.

In Szenen wie dieser bildet sich ein inniges Verhältnis zu Paris ab. Eine Art Liebesaffäre, die sich bei Jub Mönster bis ins Jahr 1966 zurückverfolgen lässt. Mit siebzehn ist er damals per Anhalter zum ersten Mal in die französische Hauptstadt gereist, es folgten zahllose weitere Besuche. So habe er, sagt er, viele Facetten der Stadt kennenlernen dürfen. Und viele Veränderungen beobachtet – nicht alle zum Vorteil, wie er meint.

Szenen der Stille

Am besten gefallen habe es ihm im Paris der Sechziger- und Siebzigerjahren, als die Stadt für ihn etwas ausstrahlte, das er als eine „ungeheure Exotik“ bezeichnet. Was auch daran liegen mag, dass er nicht als Tourist unterwegs war. Vielmehr finanzierte er sich die Aufenthalte mit Jobs, etwa morgens mit der Arbeit bei einem Gemüsehändler. Anschließend saß er mit Metzgern im Bis­tro und aß mit ihnen Zwiebelsuppe. Von den wilden Zeiten einer linken Jugend hingegen erzählt er nichts. Und in seinen Zeichnungen geht er zeitlich sogar noch weiter zurück und lässt die Vierziger- und Fünfzigerjahre aufleben. Vorlagen für die Motive entnimmt er Zeitschriften und Fotobänden, die er sich auf dem Flohmarkt besorgt. Heute nennt er solche Bilder, manche nur knapp dem Klischee entkommend, „Sehnsuchtsfotos“. Und vielleicht sind sie für ihn ja zu einer Art Ersatzerinnerung geworden. Selbst fotografiert jedenfalls hat er damals nicht, es war ihm ganz einfach zu teuer.

In seinen Zeichnungen fängt Jub Mönster überwiegend Szenen der Stille ein: menschenleere Plätze oft, auf denen bestenfalls ein küssendes Paar im Schein einer Laterne steht. Vor allem der Place de Furstenberg hat es ihm angetan. Für Mönster ist er „einer der schönsten Plätze überhaupt“, weshalb er ihm gleich sechs Arbeiten gewidmet hat, über verschiedene Jahre und Jahreszeiten hinweg. Einmal zeigt er ihn nach einem Regenschauer: wiederum menschenleer, das Licht einer Laterne spiegelt sich in den Pfützen, die Bäume, von denen der Platz gesäumt ist, werfen in der Dämmerung weite Schatten. Auf anderen Bildern hingegen bricht sich das Sonnenlicht seinen Weg durch das Laub und entwirft am Boden funkelnde Muster.

Schwarz ist bei ihm gar nichts

Jub Mönster zeichnet mit Kugelschreiber auf Resopalplatten, deren weiße Beschichtung er zunächst herunterschmirgelt, damit die Farbe haften bleibt. Dass er durch das Bearbeiten an manchen Stellen den braunen Untergrund der Platte freilegt, stört ihn keineswegs. Denn dann wirkt die Schattierung fast wie Stockflecken auf alten Fotos, was für ihn die romantische Anmutung der Motive nur unterstreicht.

Auf den ersten Blick und selbst aus geringer Entfernung wirken Jub Mönsters Zeichnungen tatsächlich wie monochrome Fotografien, erst bei näherem Hinschauen sind die Schwünge des Kugelschreibers deutlich zu erkennen. Es ist faszinierend, wie realistisch damit selbst winzige Details umgesetzt sind, andererseits aber große, kaum bemalte Flächen dennoch eine solch erkennbare Struktur erhalten, dass man meint, den Schnee auf den Bürgersteigen unter den Füßen der Passanten knirschen zu hören. Vor allem jedoch saugen die mit gelenken Schwüngen hingeworfenen Linien den Betrachter förmlich ins Bild hinein, wenn er versucht, den Schnörkeln immer weiter und weiter zu folgen.

Die Erinnerung an das Paris der Sechziger- und Siebzigerjahre sei für ihn schwarz-weiß, sagt Jub Mönster, und erklärt das überraschenderweise nicht mit den berühmten Straßenfotografien eines Henri Cartier-Bresson oder Robert Doisneau. Ganz und gar unpoetisch verweist er stattdessen auf die Sandsteinfassaden, die wegen Kohleheizungen und fehlender Sandstrahler mit dunkler Patina überzogen waren. Notre-Dame sei dunkelgrau gewesen, erinnert er sich aus frühen Besuchen, an manchen Stellen regelrecht schwarz. Doch Schwarz ist bei ihm gar nichts. Nicht einmal die Nacht. Alles bleibt in Blau getaucht – für Jub Mönster ist es die Farbe der Sehnsucht.

Die Ausstellung „Coming up blue" mit Zeichnungen von Jub Mönster zeigt die Frankfurter Galerie Mühlfeld + Stohrer.