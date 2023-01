Neu im Schengen-Raum : Kunst der Anziehung

Wenn auf dem Gabentisch ein Diät-Ratgeber liegt, braucht es keine Worte mehr. Die Beschenkte packt ihre Koffer. Endlich, wie sie rückblickend sagt. Das Buch aber vermacht sie einem Museum in Zagreb, das weder Kunstwerke noch bahnbrechende Erfindungen ausstellt. Es sammelt ausschließlich Erinnerungen an zerbrochene Beziehungen. Auch Jahre nach seiner Eröffnung zieht das noch immer so viele Menschen aus aller Welt an, dass Zeitfenster vergeben werden. „15:20“ steht handgeschrieben auf dem grünen Faltblatt, das über den Tresen gereicht wird und ansonsten mit den Worten „the endless love“ bedruckt ist. Zwischen dem „d“ und dem „l“ von „endless“ lässt sich das Blatt aufklappen. Bleiben „the end“ und „less love“. Und für die nächsten Stunden eine Stadt mit verschlossenen Türen und überraschenden Begegnungen.

Marco Polo kam aus Kroatien

Auf dem Katarinenplatz vor dem Museum bläst ein frischer Wind. Auf Zagrebs Hausberg Sljeme, dessen Fuß man per Tram in einer guten halben Stunde erreichen könnte, liegt Schnee. Also keine falschen Hoffnungen auf mildes Mittelmeerklima eines Staates mit fast 1800 Kilometer Adriaküste. Schnell rein in die nächste Ausstellung. Allzu schwerfallen sollte das ja nicht. Das Zentrum der kroatischen Hauptstadt ist kompakt. Im Umkreis von einem Kilometer ist eine stattliche Anzahl von Museen zu erreichen. Zagreb wirbt damit, dass sie davon pro Einwohner mehr hat als jede andere Stadt weltweit, und offenbar war diese Behauptung noch niemandem die Mühe wert, das zu bestreiten. Im Gegensatz etwa zur Echtheit der Exponate im Mimara-Museum, das nach einem Maler und Sammler mit höchst fragwürdigem Ruf benannt ist. Oder zur Herkunft des Asienreisenden Marco Polo, die Kroatien für sich beansprucht.