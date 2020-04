Das Glück der Jakobsmuschel : Ein Bretone verrät nie sein Geheimnis

Es ist eine Szene wie bei einem Staatsbesuch: Am Himmel knattert ein Propellerflugzeug, Boote der Küstenwache kreuzen aufmerksam die See, an Land stehen Gendarmen mit Feldstecher, das Meer schärfstens im Blick. Doch die konzertierte Aktion soll nicht den Präsidenten eines fremden Landes beim Besuch in Saint-Brieuc schützen, sondern den Bestand der Jakobsmuscheln vor der Bucht im Westen der Bretagne. Die Männer und Frauen von der Gendarmerie beobachten während der Saison die örtlichen Fischer – und überwachen auf das genaueste die Einhaltung der Fangquoten.

Saint-Brieuc an der Côte d’Armor ist Frankreichs größtes Jakobsmuschelrevier. Mehr als vierzigtausend Tonnen der Delikatesse, so die Schätzung der Meeresforscher, liegen hier auf dem Meeresgrund, gefischt werden dürfen dieses Jahr aber nur 4350 Tonnen. „Andernfalls gefährden wir den Bestand“, sagt Stéphane le Pichouron. Seit in den neunziger Jahren die Population des beliebten Weichtiers dramatisch zurückging, gibt es strenge Regeln für die aktuell zweihundertfünfzehn lizenzierten Jakobsmuschelfischer von Saint-Brieuc. Neben der Fangmenge ist auch die Größe der Trawler beschränkt. Maximal dreizehn Meter dürfen sie lang sein, während zwei Meter Breite das Äußerste für das Schleppnetz ist. Zudem darf nur an zwei Tagen in der Woche gefischt werden, und das nur für eine Dreiviertelstunde.

Gefängnisstrafen fürs Schwarzfischen

„Das ist nicht viel Zeit“, sagt le Pichouron, der für das Fischereikomitee des Départements Côtes-d’Armor arbeitet, „da muss jeder Handgriff sitzen, sonst wird es nichts mit dem Geschäft.“ Gefährlich sei die Hektik an Bord auch, Unfälle passieren immer wieder, wie der Einundfünfzigjährige aus leidvoller Erfahrung weiß: Vor Jahren geriet sein Arm zwischen Zugseil und Metallrahmen des Schleppnetzes, wurde mehrfach gebrochen, und Stéphane le Pichouron musste nach fast drei Dekaden auf See seinen Beruf aufgeben. Heute kontrolliert er für das Komitee die Einhaltung der Fangquoten. Die meisten seiner ehemaligen Kollegen halten sich an die Regeln, schließlich werden diese nicht von einer fernen Behörde in Paris oder Brüssel bestimmt. „Es sind die Fischer selbst, die im Gespräch mit Wissenschaftler und Händlern jährlich die Bedingungen neu festlegen“, erklärt die Umweltmanagerin Audrey Thebault. Dennoch gebe es immer ein paar schwarze Schafe. „Erst vor ein paar Jahren wurde ein Ehepaar wegen illegaler Fischerei zu drei Jahren beziehungsweise achtzehn Monaten verurteilt.“ Zwölf Tonnen Jakobsmuscheln über der Quote fand man bei ihnen.

Solchen Missbrauch zu verhindern, lässt sich der Fischereiverband einiges kosten: „Die Überwachung der Fangquoten verschlingt jedes Jahr 750.000 Euro“, rechnet Audrey Thebault vor. Ein Teil davon wird von den Fischern selbst aufgebracht, nicht aus Tierschutzromantik, sondern wegen handfester wirtschaftlicher Interessen: In der vergangenen Saison holten die Trawler in der Bucht von Saint-Brieuc Jakobsmuscheln im Wert von vierzehn Millionen Euro aus der See. Das ist ein knappes Viertel des Gesamtumsatzes der Fischereiwirtschaft der Region.

Venusmuscheln statt Schlickwürmer

Audrey Thebault ist selbst Jakobsmuschelfischerin, allerdings besitzt die Siebenundzwanzigjährige keinen Trawler. Sie betreibt Strandfischen, „la Pêche à pied“, eine uralte bretonische Tradition, ähnlich dem Jedermannsrecht in Skandinavien. Zieht sich das Meer bei Ebbe zurück und legt Felsen, Watt und Algen frei, dann machen sich ganze Familien auf, bewaffnet mit Eimer und Rechen, im Sommer barfuß, im Winter mit Gummistiefeln, und suchen nach Austern, Jakobs- oder Venusmuscheln, Krebsen und Langusten.

„Jeder kann sammeln, aber nur für den Eigenbedarf“, mahnt die Umweltmanagerin. Und wie bei den professionellen Fischern gibt es auch für die Strandsammler strenge Regeln. Manche Abschnitte an der tausendzweihundert Kilometer langen Küste der Bretagne sind vom Strandfischen ausgenommen. Und manchmal setzt die Ifremer, das staatliche Meeresforschungsinstitut, bestimmte Arten auf eine Schutzliste. Dann heißt es Finger weg. Auch Fangmengen und Fangzeiten sind streng einzuhalten. So dürfen pro Person höchstens dreißig Jakobsmuscheln gesammelt werden. Außerdem gibt es Mindestgrößen, unter denen die Meeresfrüchte tabu sind. Miesmuscheln zum Beispiel müssen mindestens vier Zentimeter groß sein, eine Jakobsmuschel zehn, genauso wie die seltene Schwertmuschel.

Um diese zu fangen, braucht es einiges Geschick. Audrey Thebault weiß, wie es geht: Aufmerksam sucht sie den Schlick nach kleinen Löchern ab. An denen mit einem Krater aus Sand geht sie vorbei. „Das sind Würmer“, weiß die erfahrene Sammlerin. An jenen mit akkuratem, sauberem Rand bleibt sie stehen und streut eine Prise Salz hinein. Ist es das Versteck der schmackhaften Muschel, reckt diese sich nach kurzer Zeit aus dem Schlamm. „Dann muss man zupacken.“ Auch Austern findet die erfahrene Meeresbiologin: „Die verstecken sich meist unter den Algen, dort, wo sie vor ihren Fressfeinden wie Seestern und Königsdorade sicher sind.“ Und natürlich Jakobsmuscheln. Vor ein paar Tagen erst hat sie an der Île de Saint-Quay-Portrieux ihr Körbchen gefüllt, wo genau, verrät sie nicht. Das sei ein Familiengeheimnis, erklärt Audrey Thebault bestimmt, „und das hüten wir Bretonen mindestens so entschlossen wie die Einhaltung der Fangquoten“.