Der Natur mag die Erholung von den vielen Billigfliegern gut bekommen sein, der Laune aber nicht: Im März vergangenen Jahres noch, als der Reiseteil der F.A.S. dem von der Pandemie besonders heftig getroffenen Italien eine sehnsüchtige Sonderausgabe widmete, auf die es viele Leserreaktionen gab - damals dachte man noch, es sei bald vorbei. Es kam ein langer Sommer, in dem man, teilweise mit Masken, wieder nach Capri und Sorrent, Positano und Rom durfte, aber dann wurde alles „Zona Rossa“ – und die Deutschen verbrachten einen endlosen Lockdown-Winter damit, sich Italien so gut wie möglich nachzubauen: Kochten ihre Spaghetti selber, sangen unter der Dusche Arien aus dem Rigoletto und alte Rino Gaetano-Songs, schlichen um den traurigen Nachbau des Palazzo Barberini in Potsdam herum, machten das Motorengeräusch alter Alfas nach und schauten, ob die Ostsee mit drei Heizpilzen unter dem Arm so ähnlich aussehen könnte wie das Meer bei Positano und das Frankfurter Morgenlicht mit einer gelben Sonnenbrille auf der Nase so wie das, was in Rom, von Zypressen und Pinienkronen gefiltert, goldwarm und staubig durchs offene Fenster rieselt. Und was soll man sagen: Die Ergebnisse waren nicht sehr überzeugend.