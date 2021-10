Weg nach Ägypten

Für die Einreise aus Deutschland ist ein negativer PCR-Test erforderlich, der nachweislich nicht älter als 72 Stunden sein darf, bei Einreise über den Flughafen Frankfurt nicht älter als 96 Stunden. Das Testergebnis muss in englischer oder arabischer Sprache vorgelegt werden. Alternativ kann ein Nachweis eines vollständigen Impfstatus vorgelegt werden. Der Impfnachweis muss den Regeln des Ausstellungslandes entsprechen und einen QR-Code enthalten. Ägypten ist derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft, auch die Region Rotes Meer/Hurghada. ( auswaertiges-amt.de Lufthansa und Condor fliegen mehrmals pro Woche in viereinhalb Stunden von Frankfurt nach Hurghada und zurück, ab etwa 400 Euro. Vom Flughafen bis zur Makadi Bay dauert der Transfer im Minibus 30 Minuten.Wer das Hausriff betauchen will, trägt sich an der Tauchbasis in eine Liste ein, holt seine Gerätekiste aus dem Spind, stellt sie auf einen elektrischen Pick-up und spaziert über einen Holzsteg zur Riffkante, wo Ausrüstung und Pressluftflasche warten. Wer mag, bucht sich einen ortskundigen Tauchguide hinzu. In der Makadi Bay gibt es zahlreiche Hotels, wer fußläufig zur Tauchbasis der Extra Divers wohnen möchte, bucht das Cleopatra Resort Makadi Bay. Am besten, man verzichtet auf „all inclusive“. Das Hotelessen ist gut, aber der wahre Höhepunkt ist das Lunch auf dem Tauchboot. Jeden Mittag versetzt der Koch ein Dutzend Taucher mit seinem orientalischen Büfett in ein kulinarisches Koma. Sieben Übernachtungen im Cleopatra kosten im Oktober 2021 im Standardzimmer, Halbpension, inkl. Flughafentransfer und 10 Bootstauchgängen bei den Extra Divers z. B. beim Tauchreiseveranstalter Behind the Mask Travel 919 Euro. ( behind-the-mask.com