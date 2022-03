Damit auch ein unerwarteter Wintersturm nicht eindringen kann in die neue Bleibe, schaufelt er zum Schluss draußen noch einen kleinen Windschutzwall auf. Wenn man hineinwill, muss man also erst über den Windfang steigen, hinunter in den Tunnel rutschen, sich dort umdrehen und sich anschließend in das Innere des Iglus hinaufziehen. Und nachts muss man natürlich aufpassen, dass man nicht versehentlich ins Ausgangsloch stürzt. Immerhin verhindert diese Konstruktion aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Wildschwein in den Iglu verirrt oder sonstiges Getier. „Wollen wir jetzt mal den Jagatee heiß machen?“, brülle ich in meiner Eisunterkunft. „Jsgttt!“ kommt zur Antwort.

Es ist still abends in den Bergen, unglaublich still. Nachmittags lag manchmal noch ein fernes Brummen von der Liftstation in der Luft, und später konnte man das schwache Piepen der Pistenraupen vernehmen, wahrscheinlich aber nur, weil da sonst nichts war, was man hören konnte. Jetzt ist das Knistern des Lagerfeuers vor uns das einzige Geräusch auf der großen, weiten Welt. Unser Haus aus Eis steht vielleicht zwanzig Schneeschuhminuten weg von dem, was man so gerne Zivilisation nennt – wir könnten jetzt aber auch in der Arktis vor diesem Iglu sitzen und wären doch nicht weiter weg von allem. Hoch über uns gibt sich der Himmel alle Mühe, nochmals sämtliche Farbnuancen zwischen Violett und Dunkelblau durchzuspielen. Am Ende entscheidet er sich für ein zeitloses, elegantes Schwarz.