Norditalien : Leichter Riesling im Schnee

Da sitzen sie, die vier Cara­binieri, und sie haben mich bereits im Visier. Es ist zwecklos, ich werde mich stellen, hier und jetzt, in der Jimmi-Hütte in Südtirol, an einem Sonntag, vormittags um halb zwölf.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Dabei hatte gestern alles so harmlos und gesellig angefangen. Im dichten Schneetreiben kamen wir mittags an der Bioch-Hütte an. In der Stube knisterte das Kaminfeuer, auf den Tischen standen polierte Gläser und Platten mit Speck, die Weinflaschen steckten im schnee­befüllten Kühler, und Markus Valentini hatte gute Laune. „Dort würdet ihr normalerweise auf die Marmolata sehen“, sagte er, deutete in das weiße Nichts hinter dem Fenster und reichte ein erstes Glas 2020er Sauvignon Blanc.