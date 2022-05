Spazieren-Sitzen in New York : Im Gewühle der Klappstühle

Spazieren-Sitzen in New York

Einer ist immer noch frei. Klappstühle allüberall, auf Straßen, Plätzen, Avenues. Einer oder zwei bleiben stets für dich frei. Sit down, relax and feel like home. Behauptete da jemand, auf den Straßen New Yorks sprudelten die größten Faltsitzmöbelquellen des Planeten, dann wäre dies nicht nur ein überaus schiefes Bild, sondern vor allem auch schwer zu widerlegen. Kaum bricht im Glas-und-Beton-Gebirge Manhattans der Frühling aus und das Thermometer steht irgendwo zwischen Gefrierpunkt und Hitzewelle, wird unverdrossen das Leben aufgeklappt und auf die Straße gestellt.

Wo gestern noch Autos fuhren, stehen heute Stühle. Und wo heute noch gehupt wird, sitzen morgen schon Menschen. Wie viele es genau sind, kann keiner mehr sagen, aber mehr „street seats“ als in Manhattan gibt’s in keiner anderen Stadt.