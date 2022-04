Libanon : Verpuffte Träume

Der Glamour an Beiruts Corniche ist noch nicht zurück, aber der günstige Wechselkurs bringt einige Auslandslibanesen und Touristen aus den Nachbarländern in die Stadt. Bild: Reuters

Im Libanon ist Tourismus ein Glücksspiel. Das war schon immer so, auch lange bevor die Pandemie das Reisen in aller Welt veränderte. Fragt man daher Pierre Achkar, den Vorsitzenden der Vereinigung libanesischer Hoteliers, wie die Geschäfte dieser Tage laufen, fragt er höflich zurück: „Darf ich vorne anfangen?“ Und vorne beginnt für ihn im Jahr 2011.

Er erzählt, was seither alles geschehen ist, angefangen vom Krieg im benachbarten Syrien, der die Grenzen schloss – auch für jene Jordanier, die sie bis dahin jedes Jahr auf dem Weg in den Sommerurlaub überquert hatten. Die jordanischen Familien seien oft groß, sagt Achkar, das Flugzeug zu nehmen wäre für sie unerschwinglich gewesen. Deswegen brachen sie in ihren Autos auf, bis der Krieg den Weg unpassierbar machte und sie sich andere Reiseziele suchten, fernab des Libanon. Doch ein paar Jahre später kam es noch schlimmer. Im Zuge wachsender politischer Spannungen zwischen den sunnitischen Golfstaaten und Iran, dessen Verbündeter, die schiitische Hizbullah in Libanon mehr und mehr an Einfluss gewann, gaben die Golfstaaten eine Reisewarnung für das kleine Land am Mittelmeer heraus. Danach blieben jährlich etwa eine halbe Million Touristen aus diesen Ländern fern.