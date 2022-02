Yellowstone-Nationalpark : Allein unter Bären und Bisons

Aktualisiert am

Seit 150 Jahren darf die Natur im Yellowstone-Nationalpark machen, was sie will. Dann kam Präsident Trump und attackierte das Heiligtum.

Irgendwann bin ich ausgestiegen, um bessere Sicht zu haben, und dann tatsächlich auf die Kühlerhaube des Mietwagens geklettert, was aber keinen großen Unterschied machte: Der Bison war ewig weit entfernt. Durch das Teleobjektiv konnte man erkennen, dass er sich beim Grasen allmählich näherte, aber das waren noch immer viele Hundert Meter. Es hatte wieder heftig zu schneien begonnen; die Autos, die aus der anderen Richtung kamen, sahen aus wie weiß verkrustete Riesenkäfer. Ich winkte ihren Fahrern zu, fuchtelte mit den Armen und zeigte hinüber in die Ebene: Da hinten! Ein Bison! Ein großer Bison! Niemand hielt an. Im Gegenteil – die meisten beschleunigten.

Amerikaner sind schon seltsam, dachte ich. Da haben sie schon mal die Gelegenheit, einen Bison in freier Wildbahn zu sehen, und dann geben sie Gas und düsen dran vorbei. Ich machte noch zwanzig oder dreißig Fotos von meinem allerersten Büffel, den man mittlerweile auch mit dem bloßen Auge gut erkennen konnte. Dann stieg ich glücklich in den Mietwagen und fuhr hinein in den Park. Ich kam zweihundert Meter weit. Hinter der nächsten Kurve standen etwa sechzig Autos im Stau. Und eine gewaltige Bisonherde auf und neben der ­Straße.