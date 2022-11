Waimangu-Tal in Neuseeland : Im Tal der verlorenen Wunder

Sie nannten sie das achte Weltwunder. Bei den Maori hießen sie Te Otukapuarangi, die Quelle des Wolkenhimmels, und Te Tarata, der tätowierte Fels. Bei den Engländern The Pink and White Terraces. Ihretwegen nahmen Angehörige der feinen Kreise im viktorianischen Auckland eine damals sehr beschwerliche Reise auf sich.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mit dem Dampfboot ging es zunächst nach Tauranga an der Bay of Plenty und dann hoch zu Ross oder mit der Kutsche nach Rotorua und weiter zu einer Missionssiedlung am Lake Tarawera. Von dort war es ein Tagesausflug mit dem Kanu und schließlich zu Fuß bis zum „Warmen See“, Rotomahana auf Maori, über dessen Westufer eine Thermalquelle sprudelte und in Jahrtausenden massive Stufen aus rosa gefärbter Kieselsäure abgelagert hatte.