Ein Männlein sitzt im Walde, ganz still und stumm: Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Der amerikanische Biologe David G. Haskell hat für ein Buchprojekt mal einen einzigen Quadratmeter Wald unter die Lupe genommen und ihn über ein geschlagenes Jahr immer wieder besucht. Das hat mich fasziniert, und daraus entstand die Idee, sich mit zehn Quadratmetern zu beschäftigen, also etwa drei großen Schritten im Quadrat, und zwar einen Tag lang, von hell bis dunkel. Zu betrachten, was da so ist. Zu beobachten, was da so passiert. Es heißt ja immer, man könne das Universum begreifen, wenn man ein Stück Erde nur genau genug anschaue. „Die Welt zu sehen im Korn aus Sand / das Firmament im Blumenbunde“, hat William Blake geschrieben. Deswegen also ein Tag auf einer entwurzelten Eiche. Ich finde, man kann während des Lockdowns auf komischere Ideen kommen.