Ganz in ihrem Element ist Touquet, wenn Botanik und Sozialgeschichte verschmelzen – wie bei den Kirschbäumen, an denen wir am Fuße des „Terril 11-19“ vorbeispazieren. „Es ist kein Zufall, dass sie hier wild wachsen“, erzählt sie. „In der Generation meines Großvaters haben die Bergarbeiter während ihrer langen Schichten unter Tage viel Obst zu essen bekommen. Die Überreste gelangten mit dem restlichen Abraum auf die Halden, wo sie austrieben. Auch Apfel-, Birnen- und Feigenbäume haben sich so hier angesiedelt.“ Poetischer kann’s kaum werden im Pott, als wenn im Frühjahr Kirschblüten an die Vorfahren erinnern, die unter Tage geschuftet haben. Auf einmal betrachtet man auch die anderen Pflänzchen mit mehr Respekt. Touquet weist auf lila Natternkopf und gelben Mohn hin, es findet sich Mini-Rucola, daneben tatsächlich Feigen, Birnen, Äpfel. Die Halde wirkt nun eher wie ein riesiger Freilandversuch, bei dem die Besiedlung eines fremden Planeten mit Leben erprobt wird.

Cécile Touquet erwähnt Füchse, Kröten und Schlangen, die wir aber nicht zu Gesicht bekommen. Dafür einige Exemplare der Gattung Mensch samt Hund, die sich in das Neuland vorwagen: Einen älteren Mann, der von seinem Terrier quer über den Hang gezerrt wird, und knapp unterhalb des Gipfels treffen wir ein junges Paar, das sich mit Geländeläufen fit hält, immer hin und her zwischen zwei Halden. Sie arbeiten in Lens, stammen aber aus der Schweiz und „finden sonst in Flandern nichts Vertikales“, wie sie sagen.