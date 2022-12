Ich packe meinen Koffer und nehme mit : Die beheizbare Jacke

Könnte es sein, dass diese Jacke die Lösung für all unsere Pro­bleme ist, die Energiekrise, die eisigen Temperaturen da draußen, das unterkühlte Homeoffice? Könnte es sein, dass das Heizsystem dieser Jacke uns vorweihnachtlich erwärmt, entrückt und wohlig durch den Winter bringt? Könnte das sein?

Beginnen muss ich mit einem Geständnis: Ich habe die „Deep Winter Thermojacke Premium Heated“ des niederländischen Herstellers AGU nämlich maximal zweckentfremdet.

Völlig passiv saß ich mit ihr am Leib in der kühlen Wohnung in Erwartung des Gefühls, das sich einstellt, wenn sich die Wärme langsam über Brust, Nacken und Rücken verteilt. Schade nur, dass die Jacke keine Kapuze hat, keine ausklappbaren Handschuhe, keine ausfahrbaren Beine und Socken, die allesamt beheizt werden. Das wäre es doch, ein wärmender Overall, ein Heated Jump­suit. Liebes AGU-Team, könnt ihr daran bitte arbeiten?