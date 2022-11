Qatar als Ferienort : Wellen machen auf einer trockenen Insel

Wer zur WM eine Unterkunft in Doha ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Viele Fans werden wohl für den Tag ­einfliegen, Hotels sind knapp. Denn bisher sind die Massen nicht auf die Idee gekommen, in Qatar ihre Ferien zu verbringen.

Man reibt sich die Augen, aber Fische sieht man nicht. Die Oberfläche des Meeres ist spiegelglatt: Unter den Stegen zwischen den Wasserbungalows auf Banana Island bewegt sich das Wasser des Persischen Golfs eigentlich nur, wenn ein Schiff vorüberfährt und ein paar Wellen macht. Weiter hinten, im Dunst, zeichnet sich die Silhouette der Stadt Doha ab; den Flughafen erkennt man besser, er ist zuletzt deutlich in Richtung Banana Island gewachsen.

Reiseverkäufer hält das nicht davon ab, die Insel als Hideaway („a bit like the Mal­dives!“) mit goldenem Sand und tropischem Flair zu vermarkten. Die englische Presse stellt sich nach Lektüre der hoteleigenen Website ein Paradies mit stunning views vor; die englischen Spielerfrauen werden auf Banana Island erwartet. Es bleibt zu hoffen, dass die Damen keine Korallensandinsel im Indischen Ozean erwarten und die vielleicht wichtigste Information zur Insel verinnerlicht haben: this is a dry island.