Urlaub auf dem Land : Schön, das Schaf!

Das Seehotel in Nakenstorf ist ein abgelegenes Paradies – mit einem vierbeinigen Star, der die Kleinen begeistert und die Großen in Atem hält

Früher hatten die Kinder es nicht so mit Schafen. Schafe waren das, was man zählen sollte, wenn man nicht einschlafen konnte. Überhaupt sollte man eher lammfromm als fuchsteufelswild sein – und wenn der Wolf kam, lieber kein Schaf sein. Aber seit einiger Zeit ist das anders – was vor allem an einem Kinderfernsehstar mit weißer Wolle liegt. „Nur Shaun das Schaf / ist Shaun das Schaf / es tut gern Dinge, die es eigentlich nicht darf . . .“: In der Titelmelodie der Trickfilmserie über das gleichnamige Schaf steckt bereits die Erklärung für ihren sensationellen Erfolg. Die Slapstick-Abenteuer um eine Schafherde, einen überforderten Hütehund und einen leicht dämlichen Bauern haben weltweit Erfolg und dem Schaf zu einem ganz neuen Image verholfen – als mutige, listige und vor allem lustige Tiere. Kurzum: Wer mit „Shaun das Schaf“ aufwächst, will Schafe kennenlernen.

Irgendjemand hatte den Kindern den Floh mit dem Schaf ins Ohr gesetzt. Es gebe, weit oben im Norden, ein Hotel mit Pool, See – und eigenem Schaf! Da, sagten die Kinder, müssen wir bitte unbedingt hin. Es heißt, das Schaf sei eigenwillig, es stehe nicht brav auf der Wiese, im Gegenteil, es mache die verrücktesten Sachen und sei vielleicht auch deshalb mit einer Millionensumme versichert. Der Ort, an dem dieses sagenhafte Schaf lebt, liegt fast an der Ostsee, in Nakenstorf, einem Nest am Neuklostersee. Wismar ist nicht weit. „Kann man es umarmen?“, fragte das Kind am Abend vor der Abreise noch. „Wir fahren hin und schauen. Jetzt schlaf aber mal.“

Die Pandemie hat nicht nur dazu geführt, dass die Preise für Zweitwohnsitze und Ferienhäuser an der deutschen Küste explodiert sind; es gibt eine schier unbändige neue Sehnsucht nach dem Leben auf dem Lande, die hier und dort auch bizarre Blüten treibt: Wehrlose Bäume werden von dahergelaufenen Menschen in Funktionskleidung umarmt und Yogamatten zwischen Ziegenherden ausgerollt. Die letzte Sau, die gerade durchs Reich des Wohlbefindens getrieben wird, heißt: Kuhkuscheln.

Jetzt aber zum Schaf, nach Norden, an den See, der fast am Meer liegt. Bei Ankunft stürzen die Kinder aus dem Auto, auf der Suche nach dem legendären Tier. Ob wir noch vor dem Zimmer bitte das Schaf sehen könnten? „Unser verrücktes Schaf, ja – das ist da drüben“, sagt die Frau an der Rezeption und deutet Richtung See. Hinter einem Holzzaun liegt tatsächlich ein Schaf, kugelrund und wiederkäuend. Darf man es füttern? Und wo ist überhaupt das Schwimmbad?

Vor lauter Schaf und Pool entdecken wir das kleine Kinderhotel in einem umgebauten alten Trafoturm und die alten Obstbäume und die hohen Hecken, die das Anwesen säumen, erst in der Dämmerung. Kormorane kreuzen am Himmel, ein Reiher steht wie ein arrangiertes Fotomotiv auf dem Steg, Pappeln rauschen im Wind. Das Architektenpaar Nalbach und Nalbach aus Berlin hatte vor dreißig Jahren die einstige LPG Morgenröte gekauft und die historischen Bauernhäuser renoviert, ein paar minimalistische Neubauten kamen dazu – jetzt gibt es insgesamt 23 Zimmer, drei Ferienwohnungen und einen Ort, an dem man sich eher fühlt, als besuche man gute Freunde auf dem Land. Und weil deren Schaf eben auch mal auf die weißen Ledersitze von neu ankommenden Oldtimerfreunden hüpfen könnte – Worst-Case-Szenario –, sind Schafschäden in diesem Hotel auch versichert.

In der großen reetgedeckten Fachwerkscheune aus dem 19. Jahrhundert finden Lesungen, Konzerte oder auch Hochzeiten und Workshops statt, auch deswegen ist das Seehotel auch unter Künstlern und Schauspielern ein Fixpunkt. Im Restaurant „Allesisstgut“ mit idyllischem Seeblick ist wirklich alles gut, die Marmeladen beim Frühstück verdanken sich der Streuobstwiese hinterm Haus, der Fisch kommt aus dem See, auf dem die Gäste segeln, rudern oder stand-up-paddeln.

Und dann, mitten beim Frühstück, quiekt ein Gast auf, es gibt einen kleinen Tumult, die Kinder quietschen vor Begeisterung und schauen dem Treiben gebannt zu: Das Schaf ist da, das Schaf springt mit einem erstaunlichen Satz auf eine kleine Mauer, das Schaf rumpelt über die Terrasse, drängt sich an Gästen vorbei, wirft fast einen Tisch um, es ist erstaunlich groß für ein Schaf, und es scheint sich mindestens für Batman zu halten, ein Batman mit einem Umhang aus weißer Wolle, aber na gut – die Kinder lieben es, die Kinder rasen ihrem Actionhelden hinterher über die große Wiese unter hohen Bäumen bis zum See hinunter und machen Dinge, die man eigentlich nicht darf.

Das Seehotel in Nakenstorf liegt anderthalb Fahrstunden nordöstlich von Hamburg am Neuklostersee und ist ganzjährig geöffnet, Doppelzimmer ab 200 Euro; Pool, Tennisplatz und Ladestation für E-Autos vorhanden: https://seehotel-neuklostersee.de Ungeimpfte werden in Mecklenburg-Vorpommern noch immer zum Covid-19-Test gebeten, ehe sie in ein Hotel einchecken können.