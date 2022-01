Reisehoroskop 2022 : Die Sterne sagen, wohin die Reise 2022 geht

Steinbock

Steinböcke sind Lebenskünstler, die viel erleben wollen und Hindernisse einfach überspringen. Für sie kommt im Reisejahr 2022 nur ein Ziel in Frage: La Palma! Die kanarische Vulkanausbruchinsel lockt Abenteuerlustige aus aller Welt, ein einmaliges Naturschauspiel aus nächster Nähe zu erleben. Seit September spuckt der Cumbre Vieja ununterbrochen Funken, Rauch und Lava – und das kann nach Expertenmeinung jederzeit weitergehen. Vor allem Steinböcke mit den Feuerzeichen Widder oder Löwe als Aszendent sind lichterloh Feuer und Flamme für spektakuläre Glutausbrüche unter azurblauem Himmel: Unternehmungslustig springen sie auch noch über die brodelndsten Lavaströme. Buen viaje!

Wassermann

Auch für kreative, neugierige Wassermänner und -frauen haben die Sterne den passenden Urlaubsort 2022 gefunden: Diesmal geht's ins mexikanische Cancún! Am weißen Sandstrand entspannen Sie unter schattenspendenden Palmen und träumen von der geheimnisvollen Mayastadt Chichén Itzá oder den Ruinen von Tulum. Sie sind offen für neue Erfahrungen und lieben Abenteuer - vor allem solche, wie sie in der neuen „Narcos Mexico“-Staffel auf Netflix zu sehen sind. Also buchen Sie einfach ein Wochenende als Drogenkurier auf der beliebten Schmuggelroute entlang der Riviera Maya. Als vitale Crime Scene ist Cancún so unwiderstehlich wie die Herzlichkeit der Mexikaner nach einer urigen Schießerei in der Cantina nebenan. Hasta la vista!

Fische

Fische lieben das nasse Element, lustvoll genießen sie die bunten und wilden Dinge des Lebens. Saturn und Neptun wollen, dass Fische in diesem Jahr trockenen, verstaubten Kulturkrempel links liegen lassen, denn jetzt stehen Beachlife und Partyurlaub ganz oben auf der bucket list: Nichts wie ab zum Balaton, in die kultigen Clubs am Plattensee! Der beliebteste Junggesellenabschiedshotspot Ungarns lässt die Herzen von Langschläfern, Katerfrühstückern und Partypeople höher schlagen – egal ob die flinken Fische dabei das verträumte Hostel oder einfach den Schlafsack am Kieselstrand genießen. Losgehen kann's schon im Mai, bevor es dann zur Wintersause weiter nach Ischgl geht. Üdvözöljük und servus, mach's guat!

Widder

Widder lieben neue Challenges, sie sind emotional, unabhängig, heißblütig und impulsiv. Auch im Urlaub leben sie ihre Energie aus, immer nach dem Motto „Höher, schneller, geiler!“ Ob sie den Jungfernstieg ohne Sauerstoffgerät bewältigen oder den Canal Grande mit verbundenen Augen durchschwimmen – null problemo! Doch die neue, echte und wirklich ganz große Herausforderung ist ein Survivalurlaub auf dem Abenteuerflughafen BER bei Berlin. Tausende finden sich nicht nur zur Ferienzeit dort ein, um herauszufinden, ob man jetzt oder nachher oder gestern oder überhaupt irgendwann irgendwo hinfliegen kann. Die Schlauen buchen den Transitbereich gleich für eine ganze Woche. Denn wenn man's bis dahin geschafft hat, ist der Urlaub auch schon wieder fast vorbei. Geile Sache, wa.