Ronja Räubertochter ist natürlich alles zuzutrauen, aber ob sie sieben Meter weit springen konnte? Man steht vor der Slåttdalsskrevan, blickt die dreißig Meter hohen Wände entlang und stellt sich das Mädchen vor, wie es in ei­nem olympischen Satz über die Schlucht fliegt.

Dass die Sprungszene von Astrid Lindgrens Klassiker hier gedreht wurde, ist zwar nur ein Gerücht, aber es hält sich hartnäckig. Von oben sieht die Schlucht aus, als hätte ein Riese mit einer gigantischen Axt in den Granit geschlagen. Am Eingang ist ein Fels wie ein Pfropfen in den Canyon gestürzt, davor schlingen sich Wurzeln ineinander wie an einem Tempeltor von Angkor Wat.