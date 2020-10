Wir stehen auf dem Rückgrat des nordamerikanischen Kontinents – linker Hand, also gen Osten, fließen die Gewässer dem Atlantik zu, rechter Hand dem Pazifik. Es geht ein kalter Wind, und man spürt den Winter nahen. In wenigen Wochen werden all diese Gipfel schneebedeckt, die Passstraße gesperrt sein und Skifahrer aus allen Landesteilen auf Colorados Pisten streben. Aber vorher feiert der Sommer in den Rockies noch ein spektakuläres Abschiedsfest: Im Oktober verwandeln sich die hiesigen Zitterpappeln in einen Mantel aus Gold.



Dies ist fraglos die beste Jahreszeit für einen Roadtrip durch Colorados Rockies. Und auch wenn wir kaum die einzigen „leaf peepers“ sind, die sich an der herbstlichen Farbenpracht erfreuen, kann von Menschenmengen nicht die Rede sein. „Social distancing“ zieht sich hier draußen über Kilometer – anders als an vielen anderen Ausflugszielen in Amerika. Nach dem Shutdown im Frühjahr, als so ziemlich überall gar nichts mehr ging, brachen die Amerikaner im Juni und Juli in Scharen aus, um an die Strände und in die Nationalparks zu flüchten.