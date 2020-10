Zum Tod von Herbert Feuerstein : Vier Tage auf Borneo

Aktualisiert am

Ich weiß, die Überschrift ist eine Provokation: Vier lächerliche Tage für die drittgrößte Insel der Welt mit einer Fläche wie Deutschland, die Schweiz und Österreich zusammen. Vier Hektiktage in der Jetset-Gier, möglichst viele Länder abzuhaken, und klimagiftig noch dazu: Vier CO2-Sündentage netto nach einer Gesamtflugzeit von dreißig Stunden. Mag sein, dass Sie das so sehen, aber ich sehe das anders: Erstens wird man geizig mit der Restlebenszeit, wenn man alt ist, aber immer noch neugierig; zweitens habe ich von Malaysia ohnehin schon drei Stempel im Pass; und drittens wären die sechs Flugzeuge, die man braucht, um dahin zu kommen, auch ohne mich geflogen. Jawohl, so sehe ICH das.

1.Tag: Die Katzenstadt