Schwarzwald : Das Haus des Wunderheilers

Man hat über den alten Morlok nicht gern gesprochen. Zum Morlok kamen die Kranken und die Lahmen, und zwar Mensch und Tier, und er half ihnen. Sie reihten sich auf in der einfachen Stube, dann wurden sie in sein Behandlungszimmer vorgelassen. Da saß der alte Morlok, später sein Sohn, dann wiederum sein Sohn, mindestens fünf Generationen seit dem siebzehnten Jahrhundert, und alle schauten sie in einen Bergkristall, den Bergspiegel, und sahen darin die Beschwerden der Patienten. Der jeweils amtierende Morlok kochte einen Sud aus Mädesüß gegen Fieber und band Frauen mit Beschwerden eine lebendige, zappelnde Forelle auf den Bauch.

Er war ein Wunderheiler, aber in Einklang mit der Bibel, denn der Morlok fürchtete Gott und Teufel und war stets Mitglied im Gemeinderat. „Glaubet miasset er“, sagte er immer, glauben müsst ihr, an Gott und an die Behandlungserfolge, sonst wird das nichts. Und die Mitteltäler glaubten an ihn, wie der halbe Schwarzwald an ihn glaubte bis hoch nach Baden-Baden und sogar ins Elsass hinein. Den Verzweifelten war kein Weg zu weit, man nahm Tagesreisen auf sich, um in das karge, raue Tal an der Murg zu gelangen, das bei Baiersbronn abzweigt und in dem die Menschen nicht üppig von Wein und Obstbau lebten wie rundherum, sondern ärmlich vom Wald und ein paar Forellenteichen. Man wanderte dorthin, denn der alte Morlok hatte einen Ruf wie Donnerhall.

Das alte Gelump gehört abgerissen!

Bis heute hat nahezu jeder Mitteltäler eine Geschichte über den Morlok zu erzählen, die sich in seiner Familie abgespielt hat. Verschwundene Kühe, die der Morlok lokalisiert hat, kranke Kinder, die er gerettet hat, und immer hat es gestimmt, und immer wurden sie geheilt. Aber man redet nicht unbedingt darüber. Und als die letzten Nachkommen starben, als der Hof 2003 zum Verkauf stand und sich herumsprach, dass der Hotelier Hermann Bareiss ihn kaufen würde, da rief das halbe Dorf an. Was der Herr Bareiss denn wolle mit dem alten Gelump, das gehöre doch abgerissen, und überhaupt sei das ja der Hof der Morloks, mit denen lege man sich besser nicht an, wenn das mal gut gehe. Am Telefon war dann aber auch Sabine Rothfuß, Architektin, Spezialistin für alte Höfe und gebürtige Mitteltälerin. Sie kannte das Gebäude, sie hatte schon als Kind bei den Morloks gespielt und nachts immer wieder davon geträumt, diesen Hof gründlich aufzuräumen. Nun war viele Jahre später die Gelegenheit da, und Bareiss kam gegen so viel Vorbestimmung nicht an. Sabine Rothfuß, so viel sei vorweggenommen, räumte äußerst gründlich auf.

Hermann Bareiss führte damals noch das Tagesgeschäft im Hotel Bareiss, das von seiner Mutter einst als Kurhotel gegründet worden war, heute ist er Seniorchef des zur luxuriösen Relais-&-Châ­teaux-Vereinigung gehörenden Familienhotels mit Dreisternerestaurant. Daneben haben ihn alte Gehöfte schon immer gefesselt, seit seiner Kindheit. Er hatte einiges vor mit dem Morlokhof, ein weiteres Restaurant, Fremdenzimmer etwa, doch gegen das Denkmalamt und gegen Sabine Rothfuß, die das Gebäude konsequent ins Jahr 1789 zurückbaute, kam er nicht an. „Ich habe jeden Kampf verloren“, sagt er, denn all die schönen profitablen Pläne begrub er im Laufe der Bauarbeiten. „Heute sage ich: Gott sei Dank!“