Andersen auf Fünen : Flucht ins Märchenland

Am letzten Abend auf dem friedlichen Landsitz Glorup ehrte man den berühmten Gast noch einmal besonders: Es gab eine „große Tafel“, notiert Hans Christian Andersen am 22. August 1842 in seinem Tagebuch, die schöne Tochter des Kommandanten aus dem benachbarten Nyborg schmeichelte dem Dichter und rezitierte seine Texte, Andersen selbst sang drei Lieder nach seinen Gedichten, Graf Moltke, der Besitzer von Glorup, „sagte mir so väterlich auf Wiedersehen! Alle so liebenswürdig zu mir.“

Am nächsten Morgen dann, in der Kutsche zum dreieinhalb Stunden entfernten Odense, fiel dem Gast siedendheiß ein: „Hatte meine alten Unterhosen vergessen und einen gezeichneten Priap nicht zerrissen, das versetzte mich in schlechte Stimmung.“ Offenbar sah man aufseiten der Gastgeber, die Andersen zweieinhalb Wochen beherbergt hatten, großzügig über dessen zweifelhafte Hinterlassenschaften hinweg – der Dichter wurde immer wieder eingeladen und verbrachte später noch viele Monate auf Glorup.