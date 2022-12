D ie Bewohner Hanois lieben Zweiräder. Auf acht Millionen Menschen kommen fünf Millionen Motorroller und vier Millionen Fahrräder. Und nirgendwo sonst ist das Heer an motorisierten Menschen auf zwei Rädern größer als am Leninplatz. Um die drei Meter hohe Statue des russischen Revolutionsführers aus gelblichem Kupfer brausen ohne Unterlass die Zweiräder. Und wir stehen mitten in diesem Verkehrsstrudel, der sich an diesem Morgen über die Alleen und Gassen der Stadt ergießt. Auf der einen Seite des Platzes steht ein riesiges Coca-Cola-Banner, auf der anderen ein Plakat der Kommunistischen Partei zur Planerfüllung. Darauf scheint eine rote Sonne über den comichaften Bildern von Werktätigen – in ihrer Mitte ist ein Porträt von Ho Chi Minh. „Wir haben hier Sozialismus und lieben den Kapitalismus. Das ist doch Dialektik. In der Realität bedeutet es, dass wir in der Schlange stehen, aber nach dem Warten trotzdem nichts umsonst bekommen“, sagt unser Reiseleiter Pháo Quang und lacht dabei laut. Dass wir solche Sprüche noch öfters hören werden, ist uns am Anfang unseres Spaziergangs durch die Stadt noch nicht klar. Quang ist Mitte vierzig und auf dem Land aufgewachsen. Seit mehr als zwanzig Jahren lebt er in der vietnamesischen Hauptstadt und kennt jeden Winkel, denn er arbeitet seit seinem Studium im Tourismus. Eine klassische Aufstiegsbiographie, wie er selbst sagt. „Es ist diese Geschichte, die das moderne Vietnam erzählen will. Und die sich auch im Stadtbild von Hanoi widerspiegelt“, sagt er. Doch vieles, was er sagt, meint er nur halb ernst – besonders seine vielen Anekdoten über den speziellen Sozialismus in Vietnam. Für die Erklärungen zur Architektur ist hingegen Đoàn Viet Nam zuständig, der in den Siebzigerjahren geboren wurde, mit achtzehn nach Hanoi kam, dort studierte und blieb.